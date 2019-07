20.000 Quadratmeter in Flammen: Flächenbrand bei Neustadt

Zweiter Großeisatz innerhalb weniger Tage für die Feuerwehr - vor 43 Minuten

BAUDENBACH - Die anhaltende Hitze trocknet Böden, Wiesen und Wälder in der Region aus. Bei Baudenbach im westlichen Mittelfranken haben nun innerhalb weniger Tage zwei Brände große Flächen in Asche verwandelt. Bei einem Feuer am Dienstagnachmittag gingen Waldstücke und landwirtschaftliche Flächen auf etwa 20.000 Quadratmetern in Flammen auf.

Die Einsatzkräfte mussten ein riesiges Areal unter Kontrolle bringen. © Harald Munzinger



Die Einsatzkräfte mussten ein riesiges Areal unter Kontrolle bringen. Foto: Harald Munzinger



Die Feuerwehr wurde kurz vor 15 Uhr alarmiert und rückte zu dem Feuer aus, das zunächst ein Getreidefeld zwischen Baudenbach und Roßbach-Mönchsberg in Brand gesetzt hatte. Dann sprang das Feuer auf den angrenzenden Wald über, weshalb zahlreiche Wehren aus der Umgebung zur Verstärkung anrückten.

Zwischen den Bäumen breiteten sich die Flammen rasch aus - innerhalb kurzer Zeit stand ein Areal von etwa 20.000 Quadratmetern in Flammen, wie die Feuerwehr in einem Einsatzbericht schreibt. Eine Sache mache den Einsatzkräften besonders zu schaffen: Sie befürchteten, dass das Feuer in die Baumkronen wandert und ein sogenanntes Wipfelfeuer entzündet, das vom Boden aus schwer unter Kontrolle zu bringen ist. Dies konnten die eingesetzten Wehren allerdings verhindern. Der Einsatz dauerte etwa dreieinhalb Stunden, dann waren die letzten Glutnester gelöscht.

Erst vor wenigen Tagen stand bei Baudenbach ein weiteres Getreidefeld in Flammen: Am Montag waren dort etwa 10.000 Quadratkilometer abgebrannt. Ein Mähdrescher hatte das Feuer ausgelöst.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jru