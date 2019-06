200. Kinderfest als Kirchweihhöhepunkt würdig gefeiert

Jugend pflegt Brauchtum - vor 2 Stunden

NEUSTADT - Ein würdiges Jubiläum wurde mit dem 200. Kinderfest der Neustädter Kirchweih gefeiert. Den Dank dafür rief Bürgermeister Klaus Meier über 200 Schülerinnen und Schülern zu, die es mit ihren Tänzen gestalteten.

Den Geißbocktanz - das Herzstück des Kinderfestes – boten die fünften Klassen der „Mittelschule am Turm“ dar. © Harald Munzinger



Den Geißbocktanz - das Herzstück des Kinderfestes – boten die fünften Klassen der „Mittelschule am Turm“ dar. Foto: Harald Munzinger



Mit dem 200. Kinderfest erlebte die Kreisstadt einen weiteren Höhepunkt ihrer Kirchweih. Mit Liedern und Tänzen wurde fränkisches Brauchtum gepflegt, um dessen Bewahrung „es uns bei dieser Jugend nicht bange sein muss“, wie es in der stattlichen Zuschauerkulisse festgestellt wurde.

In den beiden Grundschulen und in der Mittelschule hatten sich die Klassen seit Ostern auf „ihr“ Fest vorbereitet. So wie es schon Schülergenerationen in Neustadt getan haben. Da die damalige Neustädter Lokalredaktion der Nürnberger Nachrichten am 11. Juni 1969 über das 150. Kinderfest mit einer Sonderseite berichtet hatte, sollte nun das 200. würdig gefeiert werden. Dies sei den Hauptdarstellern auf der Open-Air-Bühne vor der Rathauskulisse trefflich gelungen, wie sie Erster Bürgermeister Klaus Meier für ihre temperamentvollen Darbietungen lobte.

Sein Dank galt auch allen Kräften im Hintergrund, die mit ihnen die Tänze eingeübt hatten -allen voran Musikus Wigbert Winkler - und die das Fest organisierten. Einen Sonderapplaus gab es für die Wasserspende von „FrankenBrunnen“, die bei hochsommerlicher Hitze für Erfrischung sorgte, zudem zahlreiche Schirme vor der Sonne schützten. Hatte die versierte Moderatorin Eva Büttner von der Comenius-Grundschule nach dem Titel des Berichtes über das „150. Jubiläum bei Jahrhundertwetter“ gerätselt, wie wohl über das 200. berichtet werde, lag bei Rekordtemperaturen für den Junitag das „Jahrtausendwetter“ nahe.

Hitze mit Bravour gemeistert

In jedem Fall meinte es die Sonne als Beleuchter der Szenerie besonders gut mit den Akteuren, die sich der Herausforderung der traditionellen wie auch modernen Tänze in der Hitze mit Bravour stellten, bei der man sich im Vorfeld schon Gedanken gemacht hatte, das Fest abzusagen. Auch manch ein Skeptiker musste schließlich zugstehen, dass mit den Vorkehrungen des Sonnenschutzes und der Erfrischungen die richtige Entscheidung getroffen worden war, das Kinderfest durchzuführen. Das eröffnete nach dem bunten Festzug vom Schloss- zum Marktplatz die „Tanz-AG“ der Mittelschule am Turm“ mit Power und Eleganz zum Song „Swish Swish“ von Katy Perry.

„Da vor 50 Jahren wie heute die Pflege des Brauchtums, das miteinander Singen und Tanzen und die Geselligkeit die Eckpfeiler dieses schönen Festes“ seien, lud Moderatorin Büttner nach „liebgewonnener Tradition“ zum gemeinsam gesungenen Lied „Kinderfest ist heute“ ein, in das auch manche Mama oder Großmutter/-vater einstimmen konnten, die in früher Jugend auch beim Kinderfest getanzt hatten. Damals allerdings auf dem Festplatz „An den Sommerkellern“, auf dem es laut NN-Bericht zum 150. Jubiläumsfest eine „Vergnügungsolympiade“ gegeben hatte.

Gemeinschaftsgefühl gestärkt

Dass so ein traditionsreiches Fest das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt nicht nur in den einzelnen Klassen, sondern auch über die Schulen hinweg gestärkt, „das Gefühl der Verbundenheit mit einer ganzen Stadt, unserer Heimat geprägt“ werde, sprach Eva Büttner vielen Gästen aus dem Herzen. Unter denen wurde auch die Pflege des Dialektes begrüßt, die bei der Auswahl von Liedern und Tänzen eine wichtige Rolle spielen sollten. Der „Schlamperer“ und das Kirchweihlied „Hans bleib do“ war auch den meisten Zuschauern vertraut, ließ sie mit Bürgermeistern und Stadträten einstimmen. Dass fränkisch zu singen, die kulturelle Identität fördere, konnte sich Büttner breiter Übereinstimmung sicher sein und dass es „vor allem auch richtig viel Spaß macht“ war sehr deutlich zu vernehmen.

Moderner Tanz und Blick über Grenzen

Mit „Lucky seven“ setzten nach den ersten Klassen der Grundschule „Neues Schloss“ die zweiten der „Comenius-Grundschule“ das Programm temperamentvoll ab, ehe „Drunt in der greena Au“ die fränkische Variante eines weitverbreiteten „Kettenliedes“ angestimmt und danach mit einem Tanz aus Litauen und der aus Tschechien stammenden „Sternpolka“, dargeboten von dritten Klassen der Schloss-Grundschule der Blick über Ländergrenzen gerichtet wurde. Den modernen Tanz „Blah,Blah,Blah“ von Armin van Buren hatten die vierten Klassen der Comenius-Grundschule unter der Leitung von Natalie vom TanzSportZentrum Wolf einstudiert.

Zurück zur Tradition ging es abschließend mit dem „Geißbocktanz“ als „Herzstück“ des Kinderfestes. Nach dem Vortrag der Geißbocksage vom findigen Schneiderlein durch Jule Fischer von der Comenius-Grundschule setzten diese die fünften Klassen der „Mittelschule am Turm“ in Szene, ließ den Geißbock munter über die Stadtmauer hüpfen und die Belagerer so verzweifeln, dass sie abzogen.

Moderatorin Eva Büttner stellte nach den gelungenen Darbietungen fest, dass „Tradition und Moderne – Brauchtumspflege und Offenheit für Neues – keine Gegensätze, sondern gewinnbringende Ergänzungen sind“. Nur so könne es gelingen, „dass ein Feste wie das Neustädter Kinderfest auch nach 200 Jahren noch immer ein Highlight der Kirchweih ist“. Gefeiert wurde dieses nach der traditionell im großen Gemeinschaftschor von Schulen und Publikum besungenen „schönen Welt“ und dem heiter-bunten Zug der Jugend vom Markt- zum Festplatz mit traditionellen Kinder- und Familientag.

Harald J. Munzinger