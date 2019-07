350. Kunstaustellung der Galerie in der Sparkasse

Großes Jubiläum des Kunstkreises Neustadt/Aisch - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Ein großes Jubiläum begeht der Kunstkreis Neustadt/Aisch ganz bescheiden: Die 350. „Galerie in der Sparkasse“. Gestaltet wird sie von dem Künstler Heiner Kramer mit Malereien und Handzeichnungen aus drei wichtigen Schaffensperioden.

Blumen zum Jubiläum: Heiner Kramer lädt mit seiner Werkausstellung zur 350. „Galerie in der Sparkasse“ ein. © Harald Munzinger



Seit September 1977 ist die „Galerie in der Sparkasse“ eine feste Einrichtung „Kunstkreises Neustadt“, der seit 1972 besteht und zunächst Kunstausstellungen in der Rathaus-Ehrenhalle durchführte. Gertraud Geißendörfer, die für die stets Organisation der „Galerie in der Sparkasse“ höchste Anerkennung der Stadt genießt, kommt auf über 700 Künstler, die seit 1977 ihre Werke zeigten. Zwar kamen die meisten davon aus Franken, doch konnte sie auch schon Gäste aus anderen Teilen der Bundesrepublik und aus dem Ausland präsentieren. Von Argentinien oder Aserbeidschan über England, Frankreich, Irland und Italien bis nach Kolumbien, Kroatien, Litauen, Niederlande, Polen, Rumänien Russland, Schweden, Schweiz, Südkorea und Tschechien, die Türkei, Ungarn oder die USA spannte sich der Bogen internationaler Kunst.

Aus den Galerien legte die Sparkasse eine Sammlung von über 200 Kunstwerken an, die weithin einmalig sein dürfte. Ebenso wie die „Auswahl der Sonderausstellungen und Glanzpunkte der Galerie“. So war anlässlich der 50. Ausstellung im Oktober 1981 in Zusammenarbeit mit Künstlern aus Florenz ein „Kunstlehrpfad“ mit Demonstrationen künstlerischer Techniken vom Aquarell bis zur Plastik angelegt worden, gab es 1983 historische Grafiken, 1989 russische Kunst „Auf dem Weg zu Glasnost und Perestrojka“ oder war 1990 der in Padua lebende deutsch-italienische Regisseur, Produzent, Designer und Maler Hans Schwarzmaier in der Galerie zu Gast.

Auch Radierungen, Lithografien und Kleinplastiken von Günter Grass waren in der schon zu sehen, wurden mit Retrospektiven heimische Künstler geehrt und 2017 mit einem „Kunstfestival“ 40 Jahre Galerie und 45 Jahre Kunstkreis gefeiert. Für deren unermüdliches kulturelles Engagement wurde Gertraud Geißendörfer mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Das Ziel des Kunstkreises, in einer Kleinstadt wie Neustadt regelmäßig Kunst „ohne Festlegung auf ein ideologisch oder weltanschaulich eingeengtes Programm zu präsentieren“, hat sie sich zur Lebensaufgabe gemacht.

Zu einer Sonderöffnung der 350. Jubiläumsausstellung wird beim Herbstfest am 22. September von 13 bis 17 Uhr eingeladen und Heiner Kramer gerne mit den Gästen über seine künstlerische Entwicklung sowie seine Arbeit im offenen Atelier plaudern.

Harald J. Munzinger