Aktionsgruppen besuchen Friedhöfe und ehemalige Synagoge

Spuren jüdischen Lebens - LAG lädt zur Busexkursion ein - vor 22 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Für Freitag, 10. Mai, lädt die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Aischgrund zu einer Exkursion mit dem Bus ein. Besucht werden ab dem frühen Nachmittag die jüdischen Friedhöfe in Diespeck und in Zeckern und kurz wird auch in Uehlfeld gestoppt.

Der Judensäcker in Diespeck ist die erste Station einer LAG-Exkursion am kommenden Freitag. Foto: Harald Weigand



Die Veranstaltung ist Teil eines von der Europäischen Union geförderten LEADER-Kooperationsprojekts "Spuren jüdischen Lebens in Westmittelfranken", an dem neben der LAG Aischgrund weitere drei Aktionsgruppen mitwirken: die Romantische Straße und der Hesselberg, beide im Landkreis Ansbach angesiedelt, sowie die LAG im Landkreis Fürth. Daher werden am Freitag auch Teilnehmer aus den Partnerregionen erwartet. Der Bus startet gegen 13.30 Uhr am Hauptbahnhof in Neustadt.

In Diespeck wird Ilse Vogel ab 14 Uhr über den Judensäcker und die jüdische Geschichte des Ortes referieren. Für 15.30 Uhr ist die Ankunft im Hemhofener Ortsteil Zeckern vorgesehen, wo Dr. Christiane Kolbet durch die jüdische Begräbnisstätte führen wird, eine der größten in Bayern. Auf der Rückfahrt soll in Uehlfeld an der ehemaligen Synagoge angehalten werden. Kolbet hat sich mit deren Geschichte näher befasst und wird kurz darüber berichten. Die Ankunft in Neustadt, am Bahnhof, ist für spätestens 18 Uhr geplant.

Wer mitfahren möchte, sollte sich zügig im LAG-Büro im Neustädter Gesundheitsamt anmelden. Die Plätze sind begrenzt. Kosten entstehen keine. Telefon 09161-92 7550, E-Mail lag@kreis-nea.de. Die Aischgrund-Exkursion bildet den Auftakt zu weiteren drei Infotouren, die bis Ende des Jahres zu jüdischen Zeugnissen in den anderen beteiligten Regionen führen werden. Diese Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.