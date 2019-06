Aktive BRK-Sozialdienste

NEUSTADT/AISCH - Die Losbude des Roten Kreuzes ist ein fester Bestandteil der Neustädter Kirchweih. Viele haupt- und ehrenamtliche Kräfte setzen sich in ihr für glückliche Gewinner unter den Besuchern und den Erlös für die sozialen Dienste ein.

Simone Hajek (r.) koordiniert die Sozialen Dienste des „Roten Kreuzes“ im Landkreis. Diese ergänzt der von Alexander Tesmer geleitete „Seniorentreff An der Bleiche“. © Harald Munzinger



Mit diesen sorgt der Rot-Kreuz-Kreisverband für die „rundum gute Versorgung“. Sie fängt beim Menüservice „Essen auf Rädern“ ab, gewährt auch mit den Hausnotruf das möglichst lange selbstbestimmte Leben in den vertrauten „eigenen vier Wänden“ ebenso, wie mit der ambulanten Pflege. Der Fahrdienst steht für Arzt- oder Krankenhausbesuche, für Einkäufe oder Reha-Termine zur Verfügung. Im Seniorentreff „An der Bleiche“ ist für schöne Begegnungen und Kurzweil gesorgt.

In ihm stellten sich kürzlich die Sozialen Dienste des Roten Kreuzes unter der Leitung von Simone Hajek vor. Dabei wurde auch zur Verkostung von Proben der über 200 Gerichte eingeladen, die der bereits seit über 40 Jahren bestehende Menüservice „Essen auf Rädern“ Single- oder Seniorenhaushalten bietet. Im Stadtgebiet Neustadt einschließlich dem Ortsgebiet Diespeck werden von Montag bis Freitag heiße Mittagsgerichte angeboten. Ansonsten einmal wöchentlich die Mahlzeiten tiefgekühlt geliefert, wobei auch „besondere Kostformen“ aus dem großen Sortiment etwa für Diabetiker oder Vegetarier ausgewählt werden können.

Simone Hajek verwies bei diesem bewährten Dienst darauf, dass „ganz nach Bedarf“ die Gerichte „á la carte“ bestellt werden können, man keine Vertragsbindung eingeht. In der BRK-Geschäftsstelle beim Krankenhaus in der Robert-Koch-Straße berät sie gerne ebenso über diesen Service und auch alle weiteren Sozialen Dienste, wie telefonisch unter 09161/887767 (Fax 88772067). Zum „Essen auf Rädern“ wie auch zum Hausnotruf stehen ausführliche Informationsmappen zur Verfügung.

Sicherheit 24 Stunden und 365 Tage

Dieser Notruf gewährleistet das möglichst lange Wohnen in der vertrauten Umgebung mit der Sicherheit, in einem Notfall schnell fachkundige Hilfe zu bekommen – und das „24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr“. Über eine feste Basisstation und einen mobilen Funksender kann jederzeit Kontakt zur Hausnotrufzentrale aufgenommen werden, von der dann umgehend die notwendige Hilfeleistung organisiert wird. Sehr gut angenommen werden nach Auskunft von Simone Hajek die „Notfalldosen“, die mit den wichtigsten persönlichen Daten bei Akuteinsätzen individuelle Sofortmaßnahmen ermöglichen.

Umfangreich ist das Angebot der ambulanten Pflege, die bei Bedarf an sieben Tagen in der Woche geleistet wird, sei es dass sie wegen Alter, Krankheit oder Behinderung benötigt wird. Sie kann als häusliche Krankenpflege und als Behandlungspflege in Anspruch genommen werden, bezieht auch körperbezogene pflegerische Maßnahmen bei Pflegebedürftigkeit und hauswirtschaftliche Versorgung ein. Hinzu kommen Wohnungs-, Einkaufs- und Wäschedienste und die „Verhinderungspflege“, zusätzliche Betreuungs- und Entlassungsleistungen sowie Beratungseinsätze bei selbst pflegenden Angehörigen. Individuelle Angebote werden auf die entsprechenden Bedürfnisse ausgerichtet.

Informationsveranstaltungen und Kurse

Der Fahrdienst ermöglicht Menschen mit Handicaps oder Behinderung den sicheren, bei Bedarf auch liegenden Transport zu Ärzten, in Kliniken oder zu Rehamaßnahmen. In Anspruch genommen werden kann er auch zu Einkäufen, Privatbesuchen oder zur Arbeit. Die Sozialen Dienste bieten auch vor Ort Informationsveranstaltungen mit sachkundigen Referenten sowie diverse Seniorenkurse (Yoga und Gymnastik) an, worüber die Kreisgeschäftsstelle oder die Homepage http://www.kvnea-bw.brk.de informiert (E-Mail-Kontakt info@kvnea-bw.brk.de).

„Seniorentreff“ und BRK-Laden gut angenommen

Jeden Dienstag von 14 bis 17 Uhr lädt der BRK-Seniorentreff in sein schmuckes Domizil „An der Bleiche“ ein. Dort besteht Gelegenheit zum Unterhalten beim gemütlichen Kaffee und zu Spielen. Zudem gibt es nach Auskunft von Alexander Tesmer „ein kleines Internetcafé und PC-Kurse“. Der ehemalige BRK-Kreisgeschäftsführer nimmt sich der Senioren an und freut sich über einen guten Besuch des „Bleich-Treffs“.

Sehr gut angenommen ist auch der „Rot-Kreuz-Laden“ in der Wilhelmstraße, in dem „gebrauchte Dinge ein zweites Leben erhalten und sich über neue Besitzer freuen“. Das Angebot reicht von Mode für Damen und Herren sowie Kinderbegleitung und -zubehör samt Spielwaren, über Schuhe, Handtaschen und Accessoires sowie Haushaltswaren bis zu Büchern, CDs und DVDs „und vielem anderen mehr“. Von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr freut man sich im BRK-Laden über die Spender der gut erhaltenen Secondhand-Artikel und Kunden. Denn sie „unterstützen die soziale Arbeit des BRK im Landkreis“. Was nun auch für alle Loskäufer am BRK-Stand auf dem Festplatz gilt.

