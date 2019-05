Älter werden im Landkreis: Wegweiser für Familien und Senioren

Landkreis legt Ratgeber für alle Lebenslagen auf - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Für das Leben und älter werden im Landkreis gibt es jetzt einen Leitfaden besonderer Art. Denn ein „Wegweiser für Familien und Senioren“ wurde als „in dieser Zusammenfassung einmalig“ vorgestellt.

Landrat Helmut Weiß (v. r.) stellte mit Monika Heid und Edith Käppner den neuen „Wegweiser für Familien und Senioren“ vor, dessen Konzeption Abteilungsleiter Tanju Cetinkaya koordiniert hatte. © Harald Munzinger



Landrat Helmut Weiß (v. r.) stellte mit Monika Heid und Edith Käppner den neuen „Wegweiser für Familien und Senioren“ vor, dessen Konzeption Abteilungsleiter Tanju Cetinkaya koordiniert hatte. Foto: Harald Munzinger



"Das macht was her“, meinte Landrat Helmut Weiß beim zufriedenen Blättern in der 50-seitigen Broschüre, die „Orientierung und Begleitung für jeden Lebensabschnitt“ bietet, man sich also von der Kinderbetreuung bis zu Senioreneinrichtungen „im Landkreis sehr gut aufgehoben“ wissen kann. Dessen Familienfreundlichkeit ist dem Landrat ein besonderes Anliegen.

Dazu soll nun die Broschüre mit den „zahlreichen nützlichen Informationen für alle Lebenslagen und für alle Generationen“ ein „weiterer wichtiger Baustein“ dienen. Die Grundlage dazu war in einem Arbeitskreis mit den diversen Sachgebieten einschließlich den Kliniken geschaffen worden, berichtete Abteilungsleiter Tanju Cetinkaya als Koordinator des Projektes. Dieses wolle „die Familie in den Fokus der Öffentlichkeit“ stellen und dieser in vielfältigen Situationen Orientierungshilfen zu den zuständigen Stellen bieten, sprach Centikaya von einer „unbürokratischen Hilfe zur Selbsthilfe“.

Seine Rolle als „Vorzeigelandkreis was Familien anbelangt“ unterstreiche auch eine aktuell laufende Umfrage zur Familienbildung als Grundlage einer Bestands- und Bedarfsentwicklung. Als dieser wird nach Mitteilung des Abteilungsleiters ein Familienbildungskonzept“ entwickelt, um die Angebote zu erweitern. Wie vielfältig diese schon sind, vermittelt die Broschüre mit allen wichtigen Daten und Adressen als „Orientierung und Begleitung für jeden Lebensabschnitt“.

„Von allem eben etwas mehr“

Dass heute für Neubürger Faktoren wie Kinderbetreuung, Schulen oder Arbeitsmarkt bis hin zur Gesundheitsvor- und -fürsorge wichtiger seien, als der früher vorrangige Preis für das Bauland, stellte Landrat Helmut Weiß fest. Deshalb sollte die Broschüre „kompakt und übersichtlich zu diesen Themen informieren". Entstanden sei „ein Heft, das viele Fragen gleich beantwortet und das zeigt, was Frankens Mehrregion für Familien und Senioren an hervorragenden Versorgungsmöglichkeiten bietet“.

Von allem eben „etwas mehr, also auch hier“, wie es Weiß zum Landkreisslogan anmerkte. Für den ausgezeichneten „Wegweiser für Familien und Senioren“ dankte der Landrat allen am Konzept beteiligten Kräften sowie für dessen gelungene Umsetzung dem darauf spezialisierten Verlag „inixmedia“, für den ihn Monika Heid mit Edith Käppner (Redaktion) vorstellte. Die Arbeit daran habe viel Spaß gemacht, zumal man „noch nie eine so gute Abstimmung“ für die Erstellung des „zielgruppengenauen Angebotes“ erlebt habe.

Identisch zu der inzwischen an alle Kommunen versandten Broschüre - wo sie in den Rathäusern kostenlos aufliegen wird - können alle Informationen im „kompakten Kompendium“ von der Schwangerschaftsberatung bis zum ambulanten Pflegedienst weltweit auf der Website abgerufen werden. So wird die Standortwahl für den zur lückenlosen Versorgung auch noch „schönsten Landkreis in Bayern“ leicht gemacht.

hjm