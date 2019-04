Am Neustädter Bahnhof werden 30 Ahorne gefällt

Die Bäume sind von der gefährlichen Rußrindenkrankheit befallen - vor 56 Minuten

NEUSTADT - An der Böschung zwischen dem westlichen Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof Neustadt und der Karl-Eibl-Straße werden am Donnerstag, 25. April, in der Zeit von etwa 7.30 bis 17 Uhr Baumfällarbeiten vorgenommen. Die Bäume sind von einer gefährlichen Pilzkrankheit befallen.

An der Böschung neben dem westlichen Park-and-Ride-Platz am Bahnhof Neustadt müssen etwa 30 von einer Pilzkrankheit befallene Bäume gefällt werden. © Harald J. Munzinger



Da die Stadt Neustadt aufgrund vertraglicher Verpflichtungen hier für die Grünpflege verantwortlich ist, obwohl die Bäume auf Bahngrund stehen, werden die Arbeiten im Auftrag der Stadt durchgeführt. Nach deren Angaben beziehungsweise nach den Feststellungen der beauftragten Baumpflegefirma handelt es sich um etwa 30 Ahornbäume, die aufgrund eines Pilzbefalls mit der Rußrindenkrankheit vorsorglich gefällt werden müssen.

Es handelt sich um eine Pilzerkrankung, die auch für den Menschen gefährlich werden kann: Die Sporen des Pilzes können beim Einatmen allergische Reaktionen, Atemnot, Reizhusten, Fieber und Schüttelfrost auslösen.

Fußweg muss gesperrt werden

Die Baumfällarbeiten werden nach Mitteilung des städtischen Bauamtes von der Karl-Eibl-Straße (Parkplatz McDonald's) aus durchgeführt, so dass die Zufahrt zum Bahnhof und der Park-and-Ride-Parkplatz von diesen Baumfällarbeiten nicht beeinträchtigt sind. Für die Durchführung dieser Maßnahme ist es allerdings erforderlich, das der anliegende Parkplatz von McDonald's vorübergehend abgesperrt werden muss. Eine entsprechende Absperrung und Beschilderung der betroffenen Flächen wurde bereits durch den örtlichen Bauhof veranlasst.

Der am Fällbereich vorbeiführende Fußweg zwischen dem Bahnhofsvorplatz und der Karl-Eibl-Straße ist ebenfalls bis zum Abschluss der Fällarbeiten gesperrt. Die Maßnahme ist bei der Naturschutzbehörde im Landratsamt Neustadt/Aisch – Bad Windsheim angemeldet und mit dieser abgestimmt.

