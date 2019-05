Ambitionierte Chorjugend begeisterte

"P-Seminar Music" des Gymnasiums bot mitreißendes Konzert - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Nach einer Musical-Eigenproduktion im letzten Jahr "zauberte" das "P-Seminar Music" des Friedrich-Alexander-Gymnasiums nun aus einer Turnhalle eine "Hall of Music" und erfüllte diese mit zauberhaften Klängen junger Chöre.

Von der engagierten Arbeit in den Workshops überzeugten sich Judith Reitelbach von der Chorjugend im Fränkischen Sängerbund und FAG-Pädagogin "Lena" Fuchs (v. l.), die das das P-Seminar betreut und die beiden Chöre des Gymnasiums leitet. © Harald Munzinger



Von der engagierten Arbeit in den Workshops überzeugten sich Judith Reitelbach von der Chorjugend im Fränkischen Sängerbund und FAG-Pädagogin "Lena" Fuchs (v. l.), die das das P-Seminar betreut und die beiden Chöre des Gymnasiums leitet. Foto: Harald Munzinger



Judith Reitelbach, Referatsleiterin der Chorjugend des Fränkischen Sängerbundes, war von dem "tollen Projekt mit so vielen Ideen" so begeistert, dass sie gerne die Einladung des Gymnasiums zu einem Chorworkshop-Tag mit abschließendem Benefizkonzert annahm und mit der FAG-Pädagogin Magdalena "Lena" Fuchs die Regie übernahm. Beiden strahlten schon bei der Begrüßung die Freude über die tolle Kulisse von 150 Jugendlichen aus fünf Chören aus.

Judith Reitelbach, die 250 aktive Kinder- und Jugendchöre im Fränkischen Sängerbund mit rund 4500 Mitwirkenden repräsentiert, begrüßte die Initiative des P-Seminars, die Schuljugend des Realschulchores sowie des Unter- und des Mittelstufenchores des Gymnasiums mit externen Chören zusammenzubringen. Der Jazzchor "Fränk‘n Feel" und die "Vocaholics" aus Franken und der Oberpfalz waren der Einladung nach Neustadt gefolgt. Hier sollte die Stimmung den Eindruck von Judith Reitelbach bestätigen, "dass Singen als Freizeitausgleich in einer rasanten Welt, verbunden mit einem starken Gemeinschaftsgefühl, immer attraktiver wird".

150 Herzen schlugen in einem Takt

Wer mochte beim Blick in die improvisierten Workshop-Räume mit den versierten Dozenten Franny Fuchs und Mario Frei (Chorstudio) sowie Anna Veit (Performancetraining) und Jochen Kästner (Bühnentechnik) sowie noch mehr beim Konzert daran zweifeln, dass hier 150 Herzen in einem Takt schlugen. Und das auch noch für einen guten Zweck, denn der Erlös der Benefizveranstaltung kommt über die Organisation "Forever Angels", zu der die Schule persönlichen Kontakt hat, Waisenkindern in Tansania zugute. Die Hilfsorganisation in Mwanza erhält 750 Euro. Die Spendenkoordinatorin des Seminars Luzi Schemm, berichtete, dass Waisenkinder unterstützt würden, man sie in neue Familien bringe und ihnen Bildung ermögliche.

Das Konzert eröffnete der Unterstufenchor mit dem mitreißenden Abba-Song "Mamma Mia". FAG-Rektor Norbert Zips betonte die Rolle von Musik, den Leib zusammenzuhalten und lobte das Projekt, so viele junge Künstler in einem gemeinsamen Konzert zu vereinen. Mit Julia Bernecker moderierte Marc Langel einen die zahlreichen Gäste begeisternden musikalischen Nachmittag, an dem der Unterstufenchor des Gymnasiums mit "All of Me" von John Legend und dem Ohrwurm der Sportfreunde Stiller "Applaus Applaus" genoss. Der FAG-Mittelstufenchor setzte mit "Africa" von Toto, einem Arrangement mit Bodypercussion und "Don't Stop Believing" von Journey fort.

Die "Hall of Music" erfüllten alle Chöre gemeinsam mit "Creep" von "Radiohead", das sie am Vormittag einstudierten und als gelungene Premiere darboten. "Fränk'n Feel" präsentierte sich mit "I'm all over it" von Jamie Cullum, "Boogie Down" von Al Jarreau sowie "This is Me" aus dem Musicalfilm "The Greatest Showman" als versierte A-Capella-Group ebenso wie "Vocalholics". Der Gastchor gab "Bridge over Troubled Water" von Simon and Garfunkel, "Nothing Else Matters" von Metallica, "Jump" von Van Halen, "Engel" von Rammstein und "Hymn" von Barclay James Harvest zum Besten. In die Strophen des von allen Chören gesungenen "This is me" erfuhren alle Dozenten und Sponsoren den Dank dafür gesagt, das große Projekt realisieren zu können. Für alle Mitwirkenden brachte diesen der reichliche Applaus nach einem temperametvoll-kurzweiligen Benefizkonzert der zum Teil von einer Band begleiteten Chorjugend zum Ausdruck.

Harald J. Munzinger