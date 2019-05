Andy Ost in "NeuStadtHalle"

Neues Programm als "Quintessenz des Lebens an sich" - vor 26 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Mit seinem aktuellen Programm "kUnStPaRkOsT" gastiert der Kabarettist Andy Ost am Freitag, 24. Mai, in der "NeuStadtHalle am Schloss".

In den "Kunstparkost" lädt der Kabarettist Andy Ost beim Gastspiel in der "NeuStadtHalle" ein. © Jürgen Spachmann



In den "Kunstparkost" lädt der Kabarettist Andy Ost beim Gastspiel in der "NeuStadtHalle" ein. Foto: Jürgen Spachmann



Andy Ost gehört nach Ankündigung des Gastspiels "zur neuen Generation unverbrauchter Entertainer, die mit viel Witz, Natürlichkeit und authentischer Ausstrahlung das Publikum in ihren Bann ziehen". Mit seinem unverwechselbaren Humor verwandelt Ost jedes Programm in einen Lachmarathon. So auch mit "kUnStPaRkOsT" ab 20 Uhr auf der Neustädter Bühne.

So facettenreich wie das ehemalige Münchener "Vergnügungsgebiet" präsentiert der aktuelle Gewinner der Kabarettbundesliga, als auch Preisträger des Fränkischen und Vorarlberger Kabarettpreises sein neues Programm. Denn so unterschiedlich wie der Besuch einer Vernissage, eines Flohmarkts oder Rockkonzerts, gibt sich Osts "Kunstpark" als Quintessenz des Lebens an sich.

"Wenn sich Lachfalten, ungetrübter Spaß und Tränen der Rührung vermischen, wenn Geschichten des Lebens lebendige Geschichten werden", dann heiße es "Herzlich willkommen" beim Gastspiel von Andy Ost. Der Kartenvorverkauf erfolgt in den Buchhandlungen Dorn in Neustadt und Bad Windsheim, die Kartenbestellung bei www.reservix.de oder unter Telefon 0761/8878811.

nb