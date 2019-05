Auch elfte "KleiderTauschParty" mit großem Zuspruch

NEUSTADT/AISCH - "Alles neu macht der Mai": Das dachten auch viele Frauen, die sich bei der elften "KleiderTauschParty" des Freiwilligenzentrums "neu" einkleideten sowie mit schicken Accessoires oder Schmuck auf Frühling und Sommer einstellten.

Der Andrang auf die Secondhand-Kleidung und Accessoires belegte erneut die Attraktivität der "KleiderTauschParty" des Freiwilligenzentrums. © Harald Munzinger



Dafür nahm man nach dem seit 2013 bestens bewährten Motto "Tauschen statt Kaufen" Abschied von so manchem Stück im Kleiderschrank, das für den eigenen Geschmack "aus der Mode" gekommen war, durchaus aber andere "Geschmäcker" ansprechen sollte. Das hat sich in Neustadt zu einem schönen Event entwickelt, bei dem man das Angenehme bei einer Tasse Tee oder Kaffee in schöner Runde mit dem Nützlichen, nämlich einem ressourcenschonenden Kleiderwechsel, verbindet. Diesmal aber zwang der defekte Aufzug dazu, etwas zu improvisieren.

So konnte das "Tauschgut" nicht einfach bequem im Parterre des Caritashauses abgegeben und beim munteren Plausch auf das Signal zum Sturm auf die Kleiderständer und -tische gewartet werden. Zum "Bluse-wechsel-dich" musste die Ware selbst in das "Tausch-Terminal" gebracht werden, wo sie emsige Helferinnen des Freiwilligenzentrums in "Windeseile" routiniert sortierten und attraktiv für die neue Besitzerin arrangierte.

"Auslage verirrt"

Unterdessen wurde die "BücherTauschBörse" zum "Café" mit manch kreativen Anregungen auch für den Lesefrühling. Dann bot sich das gewohnte Bild der "TauschParty", bei der mit dem sicheren Blick zu den schönsten Teilen gegriffen wurde. Menge und Qualität waren nach Feststellung im FWZ-Team gleichgeblieben. Erstmals hatten sich auch ein paar Herrenhemden und ein Knäuel Krawatten in die "Auslage verirrt", die Männer aber ganz offensichtlich noch nicht den Mut, dem Beispiel vieler bewusster Frauen zu folgen, die Unmengen gut erhaltener Kleidung zu verringern, die alljährlich weggeworfen werden.

"Da das ständige Konsumieren und Wegwerfen den Planeten Erde an seine Grenzen bringt, verbrauchte Ressourcen nicht mehr schnell genug nachproduziert und der Abfall nicht schnell genug verwertet werden können", bietet das Freiwilligenzentrum mit der "KleiderTauschParty" eine attraktive Alternative zur Wegwerfgesellschaft. Die anhaltende Nachfrage sollte zeigen, "dass das Thema ein Dauerbrenner ist" und spornt zur Fortsetzung der Erfolgsgeschichte an: Dies folgt im Herbst, wenn das erste Party-Dutzend vollgemacht wird.

Bunter Kulturtreff

Mit dem "Bunten Kulturtreff" bietet das Freiwilligenzentrum jeweils dienstags von 14 bis 16 Uhr im Caritashaus (2. Stock) einen "Treffpunkt für Menschen unterschiedlichen Alters und Herkunft!". Hier sollen sie die Möglichkeit haben, miteinander zu reden, von sich zu erzählen oder zuzuhören, Neues zu erfahren, etwas zu lernen, gemeinsam zu lachen, zu kochen, zu backen oder kreativ zu sein. Kurzum: Der "Bunte Kulturtreff“ soll "ein Fixpunkt in der Woche sein, um ein paar Stunden gesellig und gut zu gestalten".

Dazu ist immer auch ein schöner Anlass geboten, wie am 7. Mai mit einer "fränggisch/hochdeutschen Lesung" von "Max und Moritz", am 14. Mai mit einer "Schreibstube" mit Variationen der eigenen Handschrift, am 21. Mai mit den "Dienstagmalern Klein gegen Groß" oder am 28. Mai, wenn das "SilverSoundDuo" im "Singenden Wohnzimmer" für gute Laune sorgt. "Gäste und Mitmacher sind herzlich willkommen!" betont Agatha Ludwig, die Freiwilligenzentrum gerne weitere Auskunft zu den zwanglosen Treffen gibt: Telefon 09161/888936 oder E-Mail ludwig@caritas-nea.de.

Das passende Ehrenamt

"Sich engagieren – aber wie?" Diese Frage beantwortet das Freiwilligenzentrum bei einer weiteren Informationsveranstaltung zur Suche nach dem passenden Ehrenamt. Interessierte sind dazu am Dienstag, 14. Mai, in den großen Sitzungssaal des Neustädter Rathauses eingeladen. Dort erhalten sie ab 16 Uhr unter dem Motto "Zeit schenken – Helfen macht glücklich" einen Überblick, wo sie sich überall im Landkreis ehrenamtlich engagieren können.

Schon tags zuvor wird zur "Supervision im ehrenamtlichen Engagement" eingeladen, Referentin Christel Randak stellt am 13. Mai von 16.30 bis 18.30 im Freiwilligenzentrum "Hilfen und Reflexionsmöglichkeiten vor, die bei den vielfältigen Herausforderungen im Ehrenamt hilfreich sein können." Die Teilnahme am Seminar ist kostenlos. Anmeldungen werden bis 8. Mai an ueberzaunundgrenze@caritas-nea.de oder telefonisch unter 09161/888936 erbeten.

"Ich bewerbe mich …"

"Wie sieht eine überzeugende Bewerbung aus? Worauf ist beim Vorstellungsgespräch zu achten?" Diese und ähnliche Fragen will das Freiwillige Soziale Schuljahr (FSSJ) am Dienstag, 21. Mai, von 16 bis 18 Uhr beantworten. Eingeladen sind alle interessierten Jugendlichen ins Caritasgebäude in der Ansbacher Str. 6 in Neustadt/Aisch. Anhand von Beispielen und eigenen Übungen lernen die Teilnehmenden das richtige Handwerkszeug für eine überzeugende Bewerbung kennen. Bei nur begrenzter Zahl von Plätzen wird zur schnellen Anmeldung unter Telefon 09161/888936 oder fssj@caritas-nea.de geraten.

Orientierung im "Berufesalat"

Viele Schülerinnen und Schüler stehen bereits in ihrer Schullaufbahn vor der Frage, was sie später beruflich machen möchten. Damit die Wahl nicht zur Qual wird, bietet das Freiwillige Soziale Schuljahr (FSSJ) einen kostenlosen Workshop zur Berufsfindung am Mittwoch, 29. Mai, von 16 bis 18 Uhr an. Dabei sollen konkrete Übungen und Impulse helfen, die eigenen Stärken und Fähigkeiten zu entdecken.

Ziel ist es, im Laufe des Workshops das eigene mögliche und passende Berufsfeld zu finden. Eingeladen sind alle Jugendlichen, die noch nicht wissen, welchen beruflichen Weg sie zukünftig einschlagen sollen. Da auch hier die Teilnehmerzahl begrenzt ist, müssen Anmeldungen bis spätestens 27. Mai an fssj@caritas-nea.de erfolgen. Für Rückfragen steht FSSJ-Koordinatorin Veronika Polok unter Telefon 09161/888936 gerne zur Verfügung.