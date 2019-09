Auf Spuren des Wandels

NEUSTADT/AISCH - Der „Tag des offenen Denkmals“ steht am 8. September anlässlich des 100-jährigen Bauhaus-Jubiläums bundesweit unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. Der Geschichts- und Heimatverein Neustadt an der Aisch e.V. unternimmt daher spannende Spaziergänge zu besonderen Orten im Stadtgebiet, an denen solche Umbrüche zu finden sind.

Der Schlosshof ist der Treffpunkt zu Erkundungen des Wandels vom Wasserschloss zur vielfältigen Museumslandschaft. © Harald Munzinger



„Alt und neu - Rathaus und Sparkasse am Marktplatz“ lautet das Motto für interessante Betrachtungen der architektonischen Besonderheiten des stattlichen barocken Rathauses und des langgezogenen Fachwerkbaues der Sparkasse, die beide den Marktplatz dominieren. Obwohl sie deutlich älter scheinen, ist ihr heutiges Aussehen ein Ergebnis von Neu- und Umgestaltungen im 20. Jahrhundert. Mehr dazu ist beim „Treffpunkt Marktplatz“ um 10.30 Uhr zu erfahren.

„Der Luitpoltpark – ein vergessenes Kind im Herzen von Neustadt“ ist ein Spaziergang durch die Grünanlage überschrieben, bei dem deren Entstehungsgeschichte erläutert wird. Mit dem Luitpoltpark wurde eine private Gartenanlage aus den 1920-er Jahren zum öffentlichen Park. Führungen sind um 12, 14 und 16 Uhr.

„Vom Wasserschloss zum Museum – die Baugeschichte des Alten Schlosses“, ist ein weiteres Thema des Denkmaltages. Das „Alte Schloss“ ist eines der bedeutendsten Baudenkmäler in Kreisstadt. Bei einem Rundgang wird die Entwicklung des ehemaligen Wasserschlosses lebendig: von einer Nebenresidenz und dem Witwensitz der Markgrafen über die Nutzung als Behörde, bis zur Funktion als städtisches Krankenhaus und schließlich als Museum. Treffpunkt ist jeweils im Schlosshof um 14 und 16 Uhr.

„(Um-)Brüche rund um den Plärrer“

„Architektonische (Um-)Brüche rund um den Plärrer“ werden vor Ort dargestellt. Einst lag der Plärrer vor den Toren der Stadt, heute ist er ein Verkehrsknotenpunkt der Innenstadt. Moderne Bauten wie die Post, die VR-Bank und das ehemalige Sparkassengebäude dominieren das Bild. Doch wie sah es eigentlich früher dort aus? Das erfahren Interessenten, die sich um 14 Uhr an der Bushaltestelle am Plärrer treffen.

Schließlich führt noch eine virtuelle Reise in die Vergangenheit des Schmiedehandwerks. Diese ermöglicht der „Kulturschatz Köstner-Schmiede“. Das Haus in der heutigen Schmiedegasse wurde ursprünglich als Wohnhaus und Warenlager erbaut. Später diente es der Firma Köstner als Schmiede. So ist das Gebäude noch heute eingerichtet. Treffpunkt an der „Köstner-Schmiede“ ist um 12 Uhr und 16 Uhr.

Alle Führungen sind kostenlos, Spenden werden jedoch gerne entgegengenommen. Am „Tag des offenen Denkmals“ sind natürlich auch die Museen im Alten Schloss von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

