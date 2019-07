Ausgleichsflächen gesucht

NEUSTADT/AISCH - Naturschutzrechtliche Belange erweisen sich am geplanten Standort des neuen Feuerwehrhauses als deutlich komplizierter, wie es in den Vorplanungen angenommen hatte. "Wir haben dazugelernt", erklärte Bauamtsleiter Gerald Schorr beim Sachstandsbericht im Stadtrat.

Wann der Bahndamm als erster Schritt der Realisierungsphase des neuen Feuerwehrhauses gerodelt wird, ist noch offen. Es müssen noch eine Reihe von Fragen geklärt und Probleme gelöst werden, wurde der Stadtrat informiert. © Harald Munzinger



Dieser machte deutlich, dass im Zusammenhang mit den naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen und dem Artenschutz noch eine ganze Reihe von Fragen geklärt und Probleme ausgeräumt werden müssten, ehe man in eine bestandssichere Bauleitplanung gehen kann. So müssten nach den Ausführungen Schorrs "alle Belange nach allen Seiten abgeklopft" und fachliche Hinderungsgründe ausgeräumt werden.

Dass der gesamte Ratsbeschluss mit den aufgezeigten Schwierigkeiten in Frage gestellt sein könnte, in letzter Konsequenz der nicht direkt angesprochene Standort, wies Schorr die Mutmaßung von Grünen-Stadtrat David Muck entschieden zurück und warb bei der in der Sitzung präsenten Feuerwehr, "das Vertrauen in die Verwaltung und Planung nicht zu verlieren".

Ist die Schallschutzthematik nach gutachterlicher Feststellung mit dem höheren Pultdach als die Dammkrone "erfolgreich gelöst", musste die Frage des Hochwasserausgleichs noch fachlich geprüft werden. Dabei wurde festgestellt, "dass für das Feuerwehrhaus an anderer Stelle ein Geländeabtrag von gut 3600 Kubikmeter Erdreich erforderlich ist". Hierfür sei ein Gelände im Besitz der Hospitalsitzung nördlich der Estella-Betriebsgebäude gefunden werden, auf dem "die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme eines Hochwasserbereiches" zu erfüllen seien, berichtete Schorr.

Noch ungeklärt sind hingegen die naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen, da auf einem dafür vorgesehenen Areal zwischen Riedweg und Parkplatz Wasenmühle vom Wasserwirtschaftsamt Baum- und Strauchpflanzungen als "Abflusshindernisse im Hochwasserfall" ausgeschlossen wurden. Und auch hinter die zweite Ausgleichsfläche östlich der Freisportanlage am "Karl-Ströbel-Weg" ist ein Fragezeichen gesetzt, da hier Ausgleichspflanzungen eine Erweiterung der Sportflächen ausschließen würden. So müsse man auf die Suche nach weiteren Ausgleichsflächen gehen, so der Bauamtsleiter auch mit der Option, dabei auf privaten Grund angewiesen zu sein.

Nachgutachten erstellt

Da ein Gutachten hinsichtlich des Bestandes von Vögeln und Fledermäusen als zu lange zurückliegend und der Untersuchungszeitraum als zu kurz empfunden worden war, führten Einwendungen des Bund Naturschutz zu einem Nachgutachten. Bei dem wurden kleinere Beständen der Zwergfledermaus und des großen Abendseglers, aber keine schützenswerten "Kinderstuben" festgestellt. Das Gutachten wird in die artenschutzrechtlichen CEF-Maßnahmen integriert, die der Bebauungsplan festsetzt, so Schorr.

Was die Rodung des Areals anbelangt, sollen in Kürze Gespräche zwischen Feuerwehr, Verwaltung und Planungsbüro stattfinden, um Einsparpotenziale auszuloten, informierte der Bauamtsleiter den Stadtrat und empfahl, Rodungen erst dann durchzuführen, wenn die Baukosten geklärt seien. Er machte zugleich deutlich, dass im Hochbauamt der Stadt "für die fachliche Betreuung dieser weiteren Baumaßnahme im Millionen-Umfang keine personellen Kapazitäten zur Verfügung stehen". Deshalb müsse zeitnah eine Personalmehrung erfolgen oder Bauausführung sowie Planungs- und Ausschreibungsphase an ein unterstützendes Büro vergeben werden.

Auch die umfangreichen Pflanzungsmaßnahmen von 142 Bäumen sowie von Sträuchern auf einer Fläche von 7.500 Quadratmetern müssten fachplanerisch betreut und ausgeschrieben werden. Hierzu seien ebenfalls auf städtischer Ebene keine personellen Ressourcen vorhanden, sei die fachliche Unterstützung eines Büros einzuholen. Der im Oktober geplante Rodungstermin könne, so Schorr, nicht gewährleistet werden, "zumal die Bauleitplanung Planreife erreicht haben muss, was aufgrund der Ausgleichsflächenfrage noch offen" sei. Mit dem Landschaftsplaner und beauftragten Biologen müsse abgeklärt werden, ob eine Rodung im Februar/März 2020 angepeilt werden könne.

Noch kein Ersatz

Nach dem erfolgten Umzug eines Drogeriemarktes nach Riedfeld, muss Neustadt zunächst in seiner Hauptgeschäftsstraße einen markanten Leerstand hinnehmen. Wie Bürgermeister Klaus Meier den Stadtrat informierte, sei man im engen Kontakt mit dem Besitzer der Immobilie wie auch mit einem von ihm beauftragten Maklerbüro und habe mehrere "Wunschkandidaten" gehabt. Diese hätten zwar großes Interesse am Standort gezeigt, aber alle abgesagt, da "ihre Vorgaben nach Parkplätzen oder Größe der Verkaufsfläche an dem Standort nicht erfüllt werden konnten". Aktuell liefen weitere Anfragen an potenzielle Betreiber, stehe aber noch kein Nachmieter fest.

Weitere Kindergartengruppe

Termingerecht zum Beginn des Kindergartenjahres 2019/20 abgeschlossen werden kann die Generalsanierung des Kindergartens "Kleine Welt" in Schauerheim mit einem Gesamtkostenaufwand von rund 840.000 Euro. Damit kann eine zusätzliche Regelgruppe mit 24 Plätzen eröffnet werden. In deren Ausstattung investiert die Stadt 25.000 Euro, weitere 19.000 werden für den Austausch alter Möbel in den drei Bestandgruppen zur Verfügung gestellt. Die Einweihung der runderneuerten "Kleinen Welt" soll am 28. September sein.

