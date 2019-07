Ausleihe auch in den Ferien

Geänderte Öffnungszeiten der Kreisbüchereien - vor 37 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Auch in den Sommerferien können sich alle Bücherfreunde mit Lesestoff – und anderen Medien wie z.B. mit Filmen, Zeitschriften und Musik – aus den Kreisbüchereien des Landkreises versorgen.

Auch in den Sommerferien muss nicht auf Lesestoff oder andere Medien aus den Kreisbüchereien verzichtet werden. © Harald Munzinger



Auch in den Sommerferien muss nicht auf Lesestoff oder andere Medien aus den Kreisbüchereien verzichtet werden. Foto: Harald Munzinger



Bis 9. September gelten dafür gesonderte Öffnungszeiten. So erfolgt die Ausleihe in der Bücherei Neustadt Montag und Mittwoch von 14.30 bis 17, sowie Dienstag und Donnerstag von 14.30 bis 19 Uhr. In Bad Windsheim ist die Kreisbücherei Dienstag und Donnerstag von 14 bis 19, mittwochs von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Bücherei in Scheinfeld ist vom 12. bis 16. August geschlossen. Ansonsten gelten die üblichen Öffnungszeiten: Montag 14.30 bis 18.30 Uhr, Dienstag/Donnerstag 13.30 bis 1700 Uhr sowie Mittwoch 10 bis 13 und 14.30 bis 17 Uhr.

nb