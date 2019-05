Barocke Musik zum Auftakt

MARKT NORDHEIM - Eine seltene Gelegenheit, barocke Musik für Tasteninstrumente sowohl auf dem Cembalo als auch auf dem Clavichord zu erleben, bietet das Eröffnungskonzert der Saison auf Schloss Seehaus. Zu dem lädt Hausherr Jan Kobow am Donnerstag, 30. Mai, ein.

Jan Kobow singt mit der „Hamlet-Fantasie“ die rätselhafte Komposition von Carl Philipp Emanuel Bach. © Harald Munzinger



„Bach, sein erster Sohn und sein letzter Schüler“ lautet der Titel des Konzertes am Himmelfahrtstag in der Schlosskapelle mit Werken von Johann-Sebastian und Wilhelm Friedemann Bach, Johann Gottfried Müthel sowie C.P.E. Bach mit Jan Weinhold am Cembalo und Clavichord. Es erklingen unter anderem von J.S. Bach die „Suite a-Moll BWV 818a“, die Fantasie und Fuge a-Moll BWV 904 und die Französische Suite 1 d-Moll BWV 812, von

W.F. Bach „Polonaisen C-Dur und c-moll, F-Dur und f-Moll“ und Müthels Sonata F-Dur.

In der akustisch hervorragenden Kapelle tritt der Tenor Jan Kobow Jan Weinhold, einem der fesselndsten Interpreten auf diesem Gebiet, in einem der ungewöhnlichsten Stücke Carl Philipp Emanuel Bachs zur Seite: in der „Hamlet-Fantasie“, einer wirklich rätselhaften Komposition, die an Modernität kaum zu überbieten ist.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Karten gibt es Vorverkauf in den Buchhandlungen Dorn in Neustadt/Aisch und Bad Windsheim sowie in der Buchhandlung Seehars/Uffenheim und können unter Telefon 09165/541 bestellt werden.

