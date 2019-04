Bestens gerüstet in die Saison

Weinprinzessinnen kamen wieder zu einer Schulung zusammen

NEUSTADT/AISCH - In der Hirtenscheune in Tauberzell trafen sich die Weinhoheiten des "Weinparadies Franken" und der "Mittelfränkischen Bocksbeutelstraße" zur "Weinprinzessinnenschulung".

Die alljährlich stattfindende Veranstaltung bietet neu gekrönten wie auch schon erfahrenen Weinhoheiten die Möglichkeit, ihr Wissen zum Thema Wein zu erweitern, und erfreute sich auch dieses Jahr großer Beliebtheit: Neun Weinprinzessinnen versammelten sich in Tauberzell. Für das leibliche Wohl sorgte der ansässige Heimat- und Weinbauverein, dessen Ehrenvorsitzender Schneider die Hoheiten willkommen hieß und eine kurze Einführung in die Geschichte des Weinorts Tauberzell gab.

In schöner Atmosphäre bereiteten sich die Weinhoheiten wie auf die Saison vor. © privat



Anschließend stellten Anuschka Heid und Stefanie Lutsch die Tätigkeiten und Projekte der Arbeitsgemeinschaft „Mittelfränkische Bocksbeutelstraße“ vor. Im Anschluss teilte Kristin Langmann, ehemalige Fränkische Weinkönigin 2015/16, ihr umfassendes Wissen rund um die Themen Wein und Weinbau mit ihren jungen Kolleginnen. Von den neuen Bezeichnungen in der Qualitätspyramide über die verschiedenen Böden im fränkischen Weinanbaugebiet bis hin zu rhetorischen Tipps und Tricks blieb kein Thema außen vor.

Darüber hinaus schilderte Kristin Langmann so manche Anekdote aus ihrer Amtszeit und sorgte für ausgelassene Stimmung als es galt, verschiedene Weinaromen am Duft zu erkennen. In entspannter Atmosphäre blieb zudem noch Zeit für einen Erfahrungsaustausch untereinander.

So vorbereitet und bestens informiert, kann die Weinfestsaison für die Prinzessinnen nun kommen! In Willanzheim wird am 25. und 26. April in die Heckenwirtschaft eingeladen, am 25. Mai zum Hoffest in Weigenheim sowie zum Straßenweinfest in Ippesheim. Beliebtes Ausflugsziel von Mai bis Oktober ist das Bewirtungshaus inmitten der Ipsheimer Rebanlagen um Burg Hoheneck und die Weinparadiesscheune bei Bullenheim lädt ebenfalls zur Einkehr mit herrlicher Aussicht beim Wandern durch das „Paradies auf Erden“ ein.

