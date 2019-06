"Bester Online-Händler": "diedruckerei.de" belegt Platz eins

NEUSTADT/AISCH - Zum vierten Mal in Folge haben zufriedene Kunden "diedruckerei.de" zum „Besten Online-Händler“ in der Kategorie Druckereien gewählt. Der Onlinedruck-Dienstleister setzte sich souverän gegen zwölf andere Anbieter durch und belegt erneut den ersten Platz des Handelsblatt-Rankings.

Freude bei dem "Onlineprintern": Zum vierten Mal in Folge wurde das Unternehmen in seiner Branche als "bester Onlinehändler" ausgezeichnet. Foto: Harald Munzinger



In einer vom Handelsblatt beauftragten Studie über Deutschlands beste Onlinehändler untersuchte das renommierte Marktforschungsinstitut "ServiceValue" 1171 Web-Shops in über 100 Branchen und wollte von den Kunden wissen, wie sie einen Händler im Vergleich zu anderen Firmen der gleichen Branche bewerten. Klarer Spitzenreiter bei den Online-Druckereien ist auch in diesem Jahr wieder "diedruckerei.de".

"Zufriedene Kunden sind das Aushängeschild eines jeden Unternehmens“, betont Dr. Michael Fries, CEO der Onlineprinters Gruppe, die in Deutschland unter dem Namen „diedruckerei.de“ bekannt ist. „Aktuell beliefern wir mehr als eine Million Kunden in über 30 Ländern – die meisten davon in unserem Heimatmarkt Deutschland“. In der hauseigenen Produktion in Bayern lege das Unternehmen Wert auf Qualität, vor allem die Businesskunden wüssten das zu schätzen. „Dass wir bereits zum vierten Mal in Folge das beste Feedback von Kunden in unserer gesamten Branche bekommen haben, macht uns sehr stolz“, so Fries. Aktuell bietet „diedruckerei.de“ mehr als 1.500 Druckprodukte vom Flyer bis zum Messestand an und verkauft diese online. "Besonderes Augenmerk legt die Onlinedruckerei auf schnelle Lieferung, transparente Preispolitik und hochwertigen Kundenservice", betont Dr. Michael Fries.

Das Handelsblatt und das Kölner Marktforschungs-Unternehmen ServiceValue führten die Untersuchung "Beste Online-Händler" bereits zum vierten Mal durch. An der Befragung durften nur Kunden teilnehmen, die im Laufe des vergangenen Jahres beim jeweiligen Händler bestellt hatten. Jeweils 1.000 Kunden pro Händler stellte das Marktforschungsinstitut "ServiceValue" folgende Frage: "Wenn Sie alle Ihre Erwartungen und Erfahrungen aus den letzten zwölf Monaten zusammenfassen, wie bewerten Sie insgesamt folgende Händler in Bezug auf die anderen Händler der gleichen Branche?" Entscheidend im Ranking war die häufigste Nennung als bester Händler in absoluten Zahlen. Spitzenreiter einer einzelnen Kategorie wurde, wen die Kunden im Vergleich zu den Wettbewerbern am häufigsten als besten Händler genannt hatten.

Die Onlineprinters-Gruppe, die sich in Neustadt/Aisch aus einer kleinen Druckerei entwickelte und in Deutschland unter der Marke "diedruckerei.de" auftritt, zählt zu den führenden Onlinedruckereien Europas, beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeiter und stellte letztes Jahr über 3,2 Milliarden gedruckte Werbemittel her. Mehr als 1.500 Druckprodukte von Visitenkarten, Briefpapier und Flyern über Kataloge und Broschüren bis hin zu großformatigen Werbesystemen werden über 18 Webshops an 1.000.000 Kunden in 30 Ländern Europas vertrieben. International ist der Onlinedruck-Dienstleister unter dem Markennamen „Onlineprinters“ bekannt, der britische Marktführer „Solopress“ und der Hauptakteur im skandinavischen Markt "LaserTryk" sind Teil der Onlineprinters-Gruppe.

