Betrunkener Mann stürzt in Aisch - Jugendliche retten sein Leben

Der 57-Jährige war auf dem Heimweg von der Neustädter Kirchweih - vor 1 Stunde

NEUSTADT AN DER AISCH - Am Mittwochabend stürzte ein 57-Jähriger, der sich betrunken von der Neustädter Kirchweih auf den Nachhauseweg gemacht hatte, in die Aisch und verlor schließlich das Bewusstsein. Ein 15- und ein 17-Jähriger wurden dank ihrer schnellen Reaktion zu Lebensrettern.

Gegen 19.50 Uhr machte sich am Mittwochabend ein 57-Jähriger auf den Weg nach Hause. Er war zuvor auf der Neustädter Kirchweih gewesen und hatte dort offenbar viel Alkohol getrunken. Es kam zum Sturz, der Mann rutsche ab und fiel in die Aisch. Dort blieb er - offenbar konnte er sich auch eigener Kraft nicht helfen - und verlor schließlich das Bewusstsein.

Zwei Jugendliche, die zufällig den Weg entlang gingen, sahen den leblosen Mann, der bäuchlings im Fluss trieb. Sofort sprangen die beiden 17 und 15 Jahre alten Jungen ins Wasser und zogen den Bewusstlosen ans Ufer. Dort leisteten die Lebensretter Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Der 57-Jährige wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Neustadt eingeliefert.

