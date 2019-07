Biergarten in Emskirchen: Hund springt auf Fünfjährige und beißt zu

Mädchen musste ambulant behandelt werden - Ermittlungen gegen 58-Jährige - vor 53 Minuten

EMSKIRCHEN - Am Samstagabend ist ein kleines Mädchen in einem Biergarten im Emskirchener Ortsteil Rennhofen von einem Hund attackiert worden. Die Fünfjährige musste ins Krankenhaus Neustadt, gegen die Hundehalterin wird nun ermittelt.

Der Vorfall hat sich am Samstag gegen 21 Uhr zugetragen. Als ein junges Mädchen in einem Biergarten an zwei angeleinten Hunden vorbeilief, sprang einer der Vierbeiner urplötzlich auf und biss dem Kind in den Oberschenkel. Die Fünfjährige wurde deshalb ins Neustädter Klinikum gebracht und ambulant versorgt. Gegen die Halterin der Tiere, einer 58-Jährigen, wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Ermittler suchen noch nach unbeteiligten zeugen, welche sich unter der Rufnummer 09161/8853-0 melden sollen.

mw