Bilder: Tausende strömen auf das Neustädter Herbstfest

Automeile und ein Jahrmarkt locken - Schatzsucherspiel für Kinder - vor 17 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Für menschenleere Orte in der Region war der Grund am Sonntag rasch ausgemacht: Das Herbstfest lockte Tausende in die Neustädter Innenstadt. Wir haben die Bilder.

Das Herbstfest lockte wiederum Tausende Besucher zum Shoppingbummel und Abschied vom Sommer in einer der "gastlichen Orte Bayerns". Der Einzelhandel wartete mit vielen Attraktionen auf, die "Baustelle Bamberger Straße“ mit einem Schatzsucherspiel der Kids als ein Höhepunkt des Tages, an dem die Automeile ebenso ein besonderer Anziehungspunkt sein sollte, wie verführerische kulinarische Stationen, allerlei Gewinnspiele und der Michaeli-Jahrmarkt.

Bilderstrecke zum Thema Grillduft und eine Automeile: Bilder vom Neustädter Herbstfest Da war was los: Musik und Grilldüfte, Biergartenatmosphäre, Shoppingtour, eine Automeile, einen Jahrmarkt und zahlreiche Gewinnspiele bot das Herbstfest in der Kreisstadt das erneut Tausende Besucher lockte. Wir haben die Bilder.



hjm