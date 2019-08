Bleichfest der CSU in schöner Atmosphäre genossen

NEUSTADT/AISCH - Dass in diesem Jahr das Wetter perfekt für einen Besuch in der Neustädter Bleiche war, das haben sich viele gedacht. So war das jährliche Bleichfest der Frauenunion, CSU und Jungen Union Neustadt wieder sehr gut besucht.

Das CSU-Bleichfest lockte wieder viele Gäste in Neustadt stimmungsvolle Parkanlage. © privat



Etwa 350 Gäste haben die leckeren Kuchen der Frauenunion genossen oder sich dann bei einem kühlen Getränk mit einer guten Bratwurst das Standkonzert der Burgbernheimer Stadtkapelle angehört. Diese haben mit verschiedensten Stilrichtungen für die passende musikalische Umrahmung des gemütlichen Nachmittags gesorgt.

Das Fest haben sich aber auch viele Mandatsträger aus dem Landkreis nicht entgehen lassen und waren zu einem Besuch gekommen, allen voran der Landtagsabgeordnete Hans Herold. Die Veranstalter haben sich gefreut, dass wieder so viele Gäste gekommen waren und in entspannter Atmosphäre ein schönes Fest stattgefunden hat. Den vielen Helferinnen und Helfern, die es vorbereiteten und sich der Besucher annahmen, galt der Dank des Veranstaltertrios.

