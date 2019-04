Brennende soziale Themen erörtert

NEUSTADT/AISCH - Die zwei Seiten der Rot-Kreuz-Medaille lernte der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Schulz bei einem Besuch in der Neustädter Zentrale des BRK-Kreisverbandes kennen: Jene von über 20.000 Rettungseinsätzen im Jahr mit dazu knapp 700.000 gefahrenen Kilometern und jene von bürokratischen Hindernissen sowie sich zuspitzender personeller Probleme.

Der ehemalige Präsident des EU-Parlamentes, Martin Schulz, trägt sich in das „Goldene Buch“ der Kreisstadt ein, beobachtet von Bürgermeister Klaus Meier, EU-Kandidat Matthias Dornhuber, MdB Carsten Träger, Lissy Gröner, Georg Grimm, Landratsvize Bernd Schnizlein und BRK-Vorsitzendem Harry Scheuenstuhl (v. l.). Foto: Harald Munzinger



Schulz, einst als Kommunalpolitiker selbst einmal Kreisvorsitzender des Roten Kreuzes, verfolgte mit großem Interesse die Vorstellung der Rot-Kreuz-Arbeit in Notfallrettung und Krankentransporten, Sanitätsdienst, in der Alten- und Krankenpflege sowie in der Jugendarbeit durch BRK-Kreisvorsitzenden Harry Scheuenstuhl sowie BRK-Kreisgeschäftsführer Ralph Engelberecht. Stolz wurde ihm dabei der am längsten durchgängig QM-zertifizierte Kreisverband in Bayern mit über 120 hauptamtlichen und rund 800 aktiven Ehrenamtlichen präsentiert, der sich über den starken Rückhalt von über 6500 Fördermitgliedern und den prozentual mit an der bayerischen Spitze liegenden 6500 Blutspenden freuen kann.

Auch mit dem erfolgreichen Einsatz von Therapiehunden als Vorreiter in Bayern oder einem hier entwickelten Lebensretter-Schnellkurs in 112 Minuten zur Auffrischung der ehemaligen Erste-Hilfe-Schulung konnte der BRK-Kreisverband sowohl Martin Schulz als auch dessen Bundestagskollegen Carsten Träger, die langjährige Kollegin von Schulz im EU-Parlament, Lissy Gröner, und den Kandidaten Matthias Dornhuber beeindrucken. Sie hatten dem von Harry Scheuenstuhl begrüßten „hohen Gast“ mit Erstem Bürgermeister Klaus Meier und Landratsvertreter Bernd Schnizlein, SPD-Ehrenkreisvorsitzendem Gerhard Gröner sowie Repräsentanten der BRK-Dienste den Empfang bereitet. Mit einigen praktischen Übungen wurde Werbung für die Schnellkurse auch zur Lebensrettung im Kindernotfall gemacht, die noch deutlich mehr in Anspruch genommen werden sollten, um mit entschlossenem Handeln die Rettungsfristen überbrücken zu können.

Zu Engagement auch Geld mitbringen

Dass die immer höheren Qualitätsanforderungen von Ehrenamtlichen kaum mehr zu leisten seien und das Hand-in- Hand von Haupt- und Ehrenamt immer schwerer werde, sprach Vorsitzender Scheuenstuhl zunehmende Probleme an. Für diese sorgten zudem europäische Ausschreibungsrichtlinien, bei denen der Sozialverband BRK gegenüber freien Trägern kaum mehr mithalten könne. So orientiere man sich „verstärkt in Richtung sozialer Dienste, um Gefahren im Rettungsdienst abzufedern“. In dem sind 84 Mitarbeiter mit 12 Fahrzeugen unterwegs und rund um die Uhr einsatzbereit. Dass man zum immensen Engagement „auch noch Geld mitbringen“ müsse und die Bereitschaft von Hauptamtlichen zu ehrenamtlichem Mitwirken durch Steuer- und Sozialabgaben behindert werde, „macht uns massiv betroffen“, erklärte Harry Scheuenstuhl.

„Bürokratische Hürden machen das Ehrenamt langsam aber sicher kaputt“, befürchtete der BRK-Vorsitzende und erhoffte sich Hilfe von der Politik. Der Bundestagsabgeordnete Carsten Träger sprach all den erwähnten Gesetzen ihren „Sinn und Zweck“ zu, räumte aber ein, dass es wohl da noch etwa nachzusteuern gelte, wo es die elementaren Belange von Menschen in Notlagen betreffe. Und Martin Schulz sah die Wurzel angesprochener Übel in der „totalen Durchökonomisierung unseres Lebens“. Inwieweit soziale Dienste von europaweiten Ausschreibungen ausgenommen werden könnten und ob die Daseinsvorsorge der Menschen in ihren Bereichen der Ökonomie unterworfen sein müsse, nahmen die Politiker drängende Fragen aus dem offenen Gespräch mit. Dass die Durchökonomisierung aller Bereiche des Lebens ein Ende haben müsse, insbesondere im Gesundheitswesen, stimmte Matthias Dornhuber mit Schulz überein. Hier gehe es um Bereiche, die nicht nur wirtschaftlichen Überlegungen untergeordnet werden dürften, betonte er dies auch als „Grundlage aller europäischen Politik“.

Sicherung der kleineren Kliniken

Bürgermeister Klaus Meier schnitt auch die Sicherung der kleinen Kliniken an, die von der großen Politik in Frage gestellt werde, Bestrebungen zu einer massiven Reduzierung der Klinikstandorte besorgten. Hier, wie auch bei den Personalproblemen in der Pflege, die nach Einschätzung von Harry Scheuenstuhl „in die Katastrophe steuern“, wähnten sich die SPD-Politiker nicht als die richtigen Ansprechpartner. Schon gar nicht bei der von dem BRK-Vorsitzendem angesprochenen Dilemma, dass man international nach Kräften suchen müsse, die man mit den Asylbewerbern vor der Haustüre habe. Dass diese sogar als bewährte Arbeiter aus Handwerksbetrieben geholt würden, beklagte Scheuenstuhl ein „Problem, das auf den Nägeln brennt“.

Asylbewerber in der Feuerwehr aktiv

Wie es auch ganz anders gehen könne, schilderte Schulz an Beispiel aus dem niedersächsischen Landkreis Leer, in dem Asylbewerber sich enthusiastisch in der Berufsfeuerwehr engagierten, was auch für eine positivere Stimmung in der Bevölkerung sorge. An der SPD scheitere so etwas nicht, machten die Gäste im BRK-Schulungsraum deutlich, in dem der Name Seehofer als die entscheidende Adresse für die Ursache all dieser Probleme genannt wurde. Man nehme, so wurde erklärt, „sehr ernst zu nehmende Informationen mit“.

Zugleich aber auch eine ganze Reihe von guten, die Bürgermeister Klaus Meier mit dem Kurzportrait der Kreisstadt mit der höchsten Einwohnerzahl ihrer Geschichte und ihren kulturellen Initiativen vermittelte, ehe sich Martin Schulz und die Gäste seines Empfanges in das Goldene Buch Neustadts eintrugen. Mit seiner zweiten Leidenschaft, dem Vorsitz der LAG Aischgrund verband Meier den Dank für europäische Fördermittel, ohne die viele Projekte nicht möglich gewesen wäre. So machte sich Meier auch zum Werber für Europa, das er am Scheideweg wähnte, es Populisten und Nationallisten bei einem Wahlerfolg „zerbröckeln“ lassen könnten.

Dem Vorwurf, dass das Rote Kreuz für den Besuch von Martin Schulz in Neustadt missbraucht worden sei, widersprach Kreisvorsitzender Scheuenstuhl entschieden, wenngleich mit der Toleranz für andere Meinungen. Da das BRK nicht nur von den Krankenkassen, sondern auch von der Politik ausgestattet werde, sei es sinnvoll, dass wir solche Kontakte pflegen. Dazu sei das Rote Kreuz für alle offen.

Harald J. Munzinger