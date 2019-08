BRK-Kreisverband informiert erstmals über Interna

Ehrenamts-Leistungsbilanz vorgestellt - vor 9 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Tue Gutes und rede darüber. Diesem Rat folgte der BRK-Kreisverband mit seiner ersten "Leistungsbilanz". Im Rückblick auf das Jahr 2018 gab es denn auch viel Gutes zu reden. Dabei zeigte sich Kreisvorsitzender Harry Scheuenstuhl gleichermaßen stolz auf das Ehren- wie das Hauptamt im Zeichen des Roten Kreuzes.

Martin Kerschbaum, Karl-Heinz Saß, Vorsitzender Harry Scheuenstuhl, Alexander Naser und Kreisgeschäftsführer Ralph Engelbrecht (v. l.) informierten über die „Leistungsbilanz im BRK Ehrenamt 2018“. © Harald Munzinger



Martin Kerschbaum, Karl-Heinz Saß, Vorsitzender Harry Scheuenstuhl, Alexander Naser und Kreisgeschäftsführer Ralph Engelbrecht (v. l.) informierten über die „Leistungsbilanz im BRK Ehrenamt 2018“. Foto: Harald Munzinger



Bei den 1349 ehrenamtlichen Mitgliedern halten sich Frauen und Männer die Waage, bei den 648 bis 27-Jährigen dominiert deutlich das weibliche Geschlecht. Zudem führt „die Jugend“ die Mitgliederliste an, was neben Vorsitzendem Harry Scheuenstuhl auch die Bereitschaftsleiter freut. Sehr zufrieden zeigte sich denn auch der Leiter der Jugendarbeit, Alexander Naser, bei der Vorstellung der „Leistungsbilanz“ mit der aktuellen Situation und Vorsitzender Scheuenstuhl mit der Altersstruktur. 523 Mitglieder sind zwischen 27 und 6o sowie 178 über 60 Jahre alt.

Positive Berichte erstatteten auch der Kreisbereitschaftsleiter Martin Kerschbaum und der Technische Leiter der Kreiswasserwacht, Karl-Heinz Saß sowie für die Vorstandsbeauftragte der Wohlfahrts- und Sozialarbeit, Sigrid Kolb, Kreisgeschäftsführer Ralph Engelbrecht. Bei insgesamt sehr imponierenden Zahlen – angefangen von 15.163 Einsätzen im Rettungsdienst mit knapp 700.000 gefahrenen Kilometern über 43.378 Hausbesuche des Ambulanten Pflegedienstes bis zu 19.321 verkauften Menüs beim „Essen auf Rädern“, 15.666 verkauften Artikeln im Rot-Kreuz-Laden, 2478 geschulten Lehrgangsteilnehmern oder dem bayerischen Spitzenwert von 6.448 Blutspenden, darf es in allen Bereichen gerne auch noch ein bisschen mehr sein.

So wurde denn auch die Leistungsbilanz mit der Werbung um weitere aktive Ehrenamtliche verbunden, die sich auf vielfältige Weise für Andere einbringen können: Ein Dienst, dem Vorsitzender Scheuenstuhl höchste Anerkennung zollte, wenn von 1350 ehrenamtlichen Kräften Abertausende „Stunden des Lebens der Allgemeinheit geschenkt werden“. Ebenso würdigte er die wichtige Unterstützung der 6000 bis 6500 Fördermitglieder, da bei weitem nicht alle BRK-Leistungen bezahlt würden. Konkret müssen nach Auskunft von Kreisgeschäftsführer Ralph Engelbrecht 200.000 Euro „selbst erwirtschaftet werden.

Ausbau zu Kompetenzzentrum

Dass die Türen des BRK für neue ehrenamtliche Kräfte weit offen stünden und auch hauptamtliche MitarbeiterInnen (derzeit 129) bei leistungsgerechter Entlohnung willkommen seien, machten Scheuenstuhl und Engelbrecht deutlich, zumal das Roten Kreuz immer neue Felder der Hilfe erschließe – wie aktuell die Betreuung (Trägerschaft) von Kindergärten - und dabei ist, seine Geschäftsstelle in Neustadt zu einem BRK-Kompetenzzentrum zu entwickeln. Auch im engen Zusammenwirken mit dem benachbarten Krankenhaus, in dessen Neubau die Wache umsiedeln wird, ist nach Auskunft des Vorsitzenden ein Konzept in Arbeit, in dem unter anderem ambulante Seniorenbetreuung, Seniorenwohnen, Schulungsräume oder Personalwohnungen Planungs-Stichworte sind.

Ist das noch „Zukunftsmusik“, wartet der BRK-Kreisverband in seinem Leistungskatalog 2018 mit beeindruckenden Fakten der zehn im Landkreis verteilten Bereitschaften, den je drei „Bereitschaftsjugenden“ und Jugendrotkreuz-Ortsgruppen sowie drei Wasserwacht-Ortsgruppen auf, die sich nach einigen Turbulenzen aktuell in einer guten Situation befinden. Dazu kommen die Wohlfahrts- und Sozialarbeit mit sehr beliebten Therapiehunden (1.150 Einsatzstunden), dem gut angenommene Seniorentreff „An der Bleich“, dem erfreulich stark frequentierten Rot-Kreuz-Laden und dem regen Zuspruch zu Seniorengymnastik und -yoga sowie der Breiten- und Sanitätsausbildung, wie die Ralph Engelbrecht schilderte.

Stattliche Ehrenamtsbilanz

10.339 Einsatzstunden wurden im letzten Jahr im „Regel-Rettungsdienst“, weiter 8.688 im Einsatzleiter-Rettungsdienst geleistet, listete Kreisbereitschaftsleiter Martin Kerschbaum in der Ehrenamtsbilanz auf. Auf 5.096 Stunden summierte sich 2018 der Sanitätsdienst, auf 1.447 die Aus- und Fortbildung, auf 1.624 bei Blutspendediensten oder 913 in der Gremienarbeit, auf 915 in der Schulung für besondere Lagen oder 136 in der Flüchtlingshilfe. Dazu kommen 2.063 Stunden Materialbeschaffung und 1.067 Stunden Vorstandarbeit. 63 Stunden war die Motorradstreife im engen Zusammenwirken mit dem KV Ansbach auf den Autobahnen A7 und A6 unterwegs. Bei 3.105 Fahrten des Patientenfahrdienst wurden 64.520 Kilometer zurückgelegt. Von 15.163 Rettungsdiensteinsätzen waren 3.108 Notarzteinsätze, 2.077 Notfalleinsätze und 9.978 Krankentransporte. In fünf Rettungswachen sind sieben Rettungswagen, fünf Krankentransportwagen und drei Notarzteinsatzfahrzeuge stationiert.

Auch überregionale Hilfe

Wie im Rettungsdienst leisteten auch die ehrenamtlichen Kräfte der Kreis-Wasserwacht überregional wertvolle Hilfe, wie etwa bei der Hochwasserkatastrophe in Dresden, wie es deren Technischer Leiter Karl-Heinz Saß berichtete. Beim Schwerpunkt Wachdienst Obernzenn wurden 1.899 Einsatzstunden geleitet, 341 im Gewässer-/Umweltschutz und 539 bei Taucheinsätzen. 152 Stunden war die Motorbootcrew aktiv. Dass man in zehn Jahren 1000 Kindern das Schwimmen lernte, wies Saß auf einen den Schulen abgenommenen Dienst und die neun im Schulhallenbad Bad Windsheim permanent laufenden und stark nachgefragten Kurse hin.

Gruppenleiter dringend gesucht

Sehr aktiv stellte Alexander Naser auch das Jugendrotkreuz dar, das viel Zeit in Aus- und Fortbildung sowie in die Besuche in Kindergärten investiert, bei denen den Kleinen die Angst genommen wird „wenn der Sani kommt“. Verbandsintern werden Freizeiten für Kinder und Jugendliche durchgeführt, ferner Ferienprogramme bereichert. Man suche händeringend Gruppenleiter, setzte Naser einen „Notruf“ ab. Kräfte, die sich dieser Aufgabe in den Bereitschaften annähmen, müssten geklont werden, wurde zu Engpässen angemerkt. In der Notfalldarstellung mit realistisch geschminkten Opfern ist das Jugendrotkreuz in Berufsschulen engagiert.

Von den Aufwendungen in Höhe von 221.696 Euro wurden dem BRK-Kreisverband 2018 lediglich 14.228 Euro von Bund und Land beziehungsweise dem Landkreis für die Bereitschaften erstattet, die mit 133.098 Euro zu Buche schlugen. Ohne jegliche finanziellen Zuwendungen blieben die Ausgaben für die Wasserwacht in Höhe von 70.751 Euro, für das Jugendrotkreuz mit 14.688 Euro oder die Wohlfahrts- und Sozialarbeit mit 3.179 Euro. Bei 3 Auskünfte über Möglichkeiten ehrenamtlicher Mitwirkung und hauptamtliche Stellen gibt beim BRK-Kreisverband unter Telefon 09161/88770 oder per E-Mail info@kvnea-bw.brk.de sowie auf der Website www.kvnea-bw.br.de.

Harald J. Munzinger