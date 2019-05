BRK-Verband informiert über seine sozialen Dienste

NEUSTADT/AISCH - Über seine sozialen Dienste im Verbund der Gemeinschaft "Wohlfahrts- und Sozialarbeit" informierte der Rot-Kreuz-Kreisverband. Vor dem Neustädter Rathaus genoss er am Rand des Bauernmarktes viel Beachtung. Einmal die Leistungen des Roten Kreuzes im sozialen Bereich bewusst zu machen, war Ziel der Aktion, die zugleich darauf abzielte, um ehrenamtliche Mitarbeit in diesen wertvollen Diensten zu werben.

Die sozialen Dienste des BRK-Kreisverbandes stellten sich vor und warben um tatkräftige Unterstützung. © Harald Munzinger



Auf junge, engagierte Kräfte sei man insbesondere im Pflegedienst dringend angewiesen, betonte es Simone, Leiterin der Sozialen Dienste im BRK-Kreisverband, insbesondere mit Blick auf das betreute Wohnen. Hier biete man viele Hilfen an, um das Alter möglichst lange in der vertrauten häuslichen Umgebung genießen zu können.

Der Sicherheit dient der Hausnotruf, der am Infostand ebenso vorgestellt wurde, wie der Menüservice "Essen auf Rädern" und der ambulante Pflegedienst. Man leiste alles, was in einem Heim üblich sei, betonte es Simone Hajek, ergänzt durch Kurse wie Yoga, Seniorengymnastik oder Fitness am PC. Von vielen älteren Mitbürgern geschätzt wird der Seniorentreff im "Bleichhäusla" (ehemalige Warmbadeanstalt), berichtete dessen Leiter Alexander Tesmer.

Tolle Preise am Glücksrad

Er lädt die Senioren jeden Dienstag von 14 bis 17 Uhr ein und erfreut sich an reger Teilnahme an den Kartelrunden, in denen auch mit Hundert noch gerne Schafkopf gespielt wird, bei den Frauen eher Canasta angesagt ist. Im Seniorentreff findet am Donnerstag, 23. Mai, von 10 bis 16 Uhr ein Testessen des BRK-Menüservice statt. Kleine Leckereien hatte Leiterin der Gemeinschaft "Wohlfahrts- und Sozialarbeit", Sigrid Kolb, für die Info-Aktion gebacken, bei der am "Glückrad" schöne Preise, wie etwa den Hausnotruf-Anschluss oder Notfalldosen sowie das feine Gebäck gewonnen werden konnten.

Therapiehunde zogen insbesondere die Aufmerksamkeit der Kids auf sich, während die Passanten über die Einsatzmöglichkeiten der vierbeinigen Therapeuten informiert wurden. Der BRK-Fahrdienst oder der Rot-Kreuz-Laden rundeten das Spektrum der Hilfen ab, das zur Freude vom BRK-Kreisgeschäftsführer Ralph Engelbrecht reges Interesse weckte.

Harald J. Munzinger