BRK zieht Kirchweihbilanz: Deutlich mehr Einsätze

Die Einsatzkräfte berichten son einer "ausgezeichneten Zusammenarbeit" - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Zum elften Mal betreute die BRK-Bereitschaft Neustadt/Aisch die Neustädter Kirchweih sanitätsdienstlich. In insgesamt 315 Einsatzstunden versorgtendie Sanitäter in den neun Tagen insgesamt 59 Personen. Das ist eine deutliche Steigerung zu den Vorjahren.

Der BRK-Sanitätsdienst war unmittelbar neben dem Festgelände mit einer mobilen Wache mit 24 ehrenamtlichen Sanitäterinnen und Sanitäter 315 Stunden einsatzbereit. © Harald Munzinger



Zum elften Mal betreute die BRK-Bereitschaft Neustadt/Aisch die Neustädter Kirchweih sanitätsdienstlich. Jeweils von 19 bis 1 Uhr standen in der temporär eingerichteten Sanitätswache im sogenannten "Dürr-Haus" am Aischsteg immer vier bis sechs ehrenamtliche Sanitäterinnen und Sanitäter – davon immer mindestens einer mit der Qualifikation "Notfallsanitäter" zur Versorgung kleinerer Verletzungen und zur Erstversorgung schwerwiegender Unfälle und Erkrankungen bereit.

Zusammen leisteten die 24 ehrenamtlichen Sanitäterinnen und Sanitäter 315 Einsatzstunden. Hierzu kommen noch einmal etwa 100 Stunden Vorbereitungs- und Planungszeit, ließ Pressesprecher Volker Zeiger-Leix zur BRK-Kirchweihbilanz wissen. Insgesamt wurden in den neun Tagen 59 Personen sanitätsdienstlich versorgt. Dies stellt im Vergleich zu den letzten Jahren eine deutliche Steigerung dar (2018: 42, 2017: 31).

Hiervon mussten elf mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Neustadt gebracht werden: Drei aufgrund von alkoholbedingten Bewusstseinsstörungen (davon eine Person minderjährig), vier aufgrund von Verletzungen, zwei aufgrund von Erkrankungen und zwei Personen, nachdem sie in die Aisch gestürzt waren. Keine Person wurde schwer oder lebensbedrohlich verletzt. Weiteren fünf Personen wurde empfohlen, aufgrund zugezogener Verletzungen oder Erkrankungen umgehend das Krankenhaus oder einen Arzt aufzusuchen.

Ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr zugenommen haben die Körperverletzungsdelikte: Sieben Personen nahmen den Sanitätsdienst aufgrund von bei tätlichen Auseinandersetzungen zugezogenen Blessuren in Anspruch. Zwei davon verletzten sich so schwer, dass sie ins Krankenhaus Neustadt gebracht werden mussten.

Wenig Probleme mit Rekordhitze

Weniger Probleme als erwartet machte die zum Teil rekordverdächtige Hitze: Hier kam es zu keinen nennenswerten medizinischen Zwischenfällen. Erfreulich auch aus BRK-Sicht: "Wie in den letzten Jahren kam es zu keinen Einsätzen im Zusammenhang mit Rauschgift oder Delikten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Auch tätliche Angriffe gegenüber Sanitäts- oder Rettungsdienstpersonal gab es nicht".

"Trotz der im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegenen Einsatzzahlen bleibt die Neustädter Kirchweih, zumindest aus unserer Sicht, ihrem Ruf als sicheres und familienfreundliches Volksfest treu", führt Zeiger-Leix in seinem Bericht aus. Die Zusammenarbeit zwischen Stadt, Polizei, privaten Sicherheitsdiensten, Schaustellern und Gastronomen sowie allen anderen beteiligten Organisationen, Behörden und Gewerbetreibenden sei "wieder ausgezeichnet und jederzeit professionell verlaufen". Und auch von Seiten der Besucher und Bevölkerung wurde dem Sanitätsdienst der BRK-Bereitschaft Neustadt immer wieder Anerkennung und Dank gezollt.

Außerhalb der Dienstzeiten des Sanitätsdienstes ereigneten sich auf dem Kirchweihgelände fünf Notfälle, die einen Einsatz des Rettungsdienstes zur Folge hatten. Umgekehrt übernahm der Sanitätsdienst bei zwei Einsätzen im Stadtgebiet Neustadt die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Zweiter Sturz in die Aisch

Vielfach gewürdigt wurde bereits der mutige Einsatz zweier Jugendlicher, die einen in die Aisch gestürzten Kirchweihbesucher bewusstlos ans Ufer zogen und damit vor dem Ertrinken retteten. Auch hier übernahm unser Sanitätsdienst die medizinische Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Am Freitag erreichte den Sanitätsdienst erneut die Meldung, dass eine Person in die Aisch gestürzt sei - dieses Mal aber mit dem Zusatz, dass sie sich bereits selbst ans Ufer retten konnte. Auch dieser Mann wurde nach Versorgung durch den Sanitätsdienst zur weiteren Versorgung und Beobachtung mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Neustadt gebracht. Außerdem wurden wieder das Ficht’n-Aufstellen am Marktplatz, die Kirchweiheröffnung sowie das Kinderfest durch Sanitätspersonal abgesichert.

hjm