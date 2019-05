Bulle büxt in Scheinfeld aus und wird von Polizei erschossen

Rind überquerte mehrmals die Kreisstraße - vor 1 Stunde

EMSKIRCHEN - Am Dienstagvormittag ist in Scheinfeld im Landkreis Neustadt an der Aisch ein Bulle entlaufen - er sollte eigentlich zum Schlachter. Da das Tier mehrmals über die Kreisstraße lief und damit Autofahrer gefährdete, musste ein Polizist es schließlich erschießen.

Gegen 11.45 Uhr ist der Bulle in einem Stadtteil von Scheinfeld ausgebüxt. Das Tier hätte eigentlich geschlachtet werden sollen, heißt es laut Angaben der Polizei. Mehrere Versuche von Polizei und Landwirten, den Bullen wieder einzufangen, schlugen fehl.

Nachdem das Rind mehrmals eine Kreisstraße überquert hatte, entschloss sich die Besitzerin, es erschießen zu lassen. Um die Gefahr für Verkehrsteilnehmer zu verhindern, erlegte ein Streifenbeamter der Polizei Neustadt das Tier schließlich auf einem Feld.

jm