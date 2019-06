Buntes Startsignal: Kerwa-Auftakt in Neustadt

NEUSTADT/AISCH - Gelungener Festauftakt: Bei "Kaiserwetter" zum kalendarischen Sommeranfang gaben die Ficht’n-Lupfer das Startsignal für die Neustädter Kirchweih. Seit 31 Jahren pflegen sie den Brauch, die Fichte aufzustellen.

Bei flotten Volkstänzen vor großer Gästekulisse war den Ficht‘n-Lupfern eine Verschnaufpause „an den Schwalben“ gegönnt. © Harald Munzinger



20 Meter hoch ragt sie mit ihrer bunt geschmückten Krone in den weiß-blauen Himmel vor dem Rathaus. Die maximale Höhe gibt der Radius der Kurve von der Würzburger Straße auf den Marktplatz vor, um die der Baum vorbei am dichten Saum der Schaulustigen "bugsiert" werden muss. Der war aus dem Stadtwald zunächst zur "NeuStadtHalle" gebracht und dort die Spitze mit langen Bändern im fränkischen Rot-Weiß verziert worden.

Dem Festzug zum Marktplatz bliesen wieder Obersteinbacher Musikanten flott den Marsch. Neugierige Beobachter der Kirchweihkultur in der neuen Heimat waren viele Migranten, die sich auch in die rekordverdächtige Zuschauerkulisse integrierten und von der Blasmusik ebenso angetan zeigten, wie von der Diespecker Volkstanzgruppe, die fränkisches Brauchtum mit viel Schwung auf dem holprigen Pflasterparkett darbot und dafür mit viel Beifall honoriert wurden.

Die knapp zwei Dutzend Ficht‘n-Lupfer konnten unterdessen die Verschnaufpause genießen, ehe Peter Fösel mit dem donnernd erwiderten "HauRuuuuuuuuck" das Kommando zum nächsten "Ruck" des mächtigen Baumes gab, bis dieser von den Schaulustigen bejubelt "im Lot" war. In der romantischen Kulisse des Marktplatzes konnte der bestens in Szene gesetzte Kraftakt aus sicherer Entfernjung verfolgt werde, für die erneut das Technische Hilfswerk mit einer starken Gruppe sorgte.

"Ausnahmezustand" in geordneten Bahnen

Der stellvertretende Inspektionschef Thomas Klein würdigte das ausgezeichnete Zusammenwirken von Polizei und THW sowie den Kräften des städtischen Ordnungsamtes. Mit Verstärkung aus Ansbach und Nürnberg wird die Neustädter Polizei während der Kirchweih präsent sei und dafür sorgen, dass auch der "Ausnahmezustand", in den sie die Kreisstadt zehn Tage versetzt, in geordneten Bahnen bleibt. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Alkoholkonsum, wobei Klein eine deutliche Verbesserung gegenüber früheren Zeiten auf eine erfolgreiche präventive Arbeit der Polizei, wie auch die Kontrollen des Verbotes zurückführt, Alkohol zum Festplatz mitzubringen. Dass der Busshuttle der Stadt manchen Führerschein sichern dürfte, würdigte er dieses "tolle Angebot der Stadt".

Die hat nach Auskunft von Ordnungsamtsleiter Werner Rauner gerade rund 17.000 Euro in die "Willkommenskultur" bei besonderen Festlichkeiten gesteckt. Die hölzernen Fahnenmasten wurden aus Sicherheitsgründen ausgemustert, sodass jetzt die Gäste mit an Alumasten wehenden Fahnen in Neustadt begrüßt werden. Das Willkommenstransparent am Festplatz ist gar zwischen massive Stahlpfosten gespannt, was alles der Sicherheit dient, für die auch seit einigen Jahren der "Betonanker" der "Kerwafichte" sorgt.

An die befestigte Erster Bürgermeister Klaus Meier das Schild des nicht nur, aber bei der Kirchweih besonders aktiven Brauchtumsvereins, nach dem alle "Lupfer der Fichte" zum Dank für ihr großartiges Wirken abgeklatscht worden waren. Der galt auch all jenen Kräften, die an den pausenlos schäumenden Zapfhähnen dafür sorgten, dass niemand in Gefahr der "Unterhopfung" geriet. Die Bläsergruppe Obersteinach erweiterte sich zur großen Formation. So ging es mit flotten Klängen und dem richtigen Schwung hinein ins Kirchweihvergnügen.

