Chöre gestalteten erstes heiteres Open-Air-Frühlingskonzert

PAHRES - Zum 42. "Gruppenchorkonzert" hatte die Sängergruppe Neustadt/Aisch eingeladen und mit diesem zugleich zum ersten Open-Air-Singen von sieben der insgesamt 12 Chören in ihrem Kreis. Vorsitzender Gerhard Eichner und Gruppenchorleiter Thomas Schubert konnten sich über einen überwältigenden Premierenerfolg freuen.

Unter den zahlreichen Gästen genoss stellvertretender Landrat Bernd Schnizlein (r.) das erste Open-Air-Frühlingskonzert der Sängergruppe Neustadt/Aisch, hier mit dem Männergesangverein Diespeck. Foto: Harald Munzinger



Die "Pahreser Brauwelt" von Georg Hofmann bot dazu den idealen Rahmen und das Leitmotiv " Feiern in Franken – Jung und Alt singen gemeinsam" füllten rund 170 Mitwirkende von den munteren Kleinsten des Kindergartens Gutenstetten bis zum sangesfreudigen Senior aus. Zudem meinte es die Sonne bei lauem Lüftchen gut mit den zahlreichen Besuchern des "Frühlingskonzertes", denen zum "Ohrenschmaus" auch allerlei kulinarische Genüsse geboten wurden.

Die "Dachsbacher Volksmusikanten" stimmten unter der Leitung von Lorenz Mechs auf den beschwingten Nachmittag mit traditionellem Liedgut und auch modernen Klängen im vielseitigen Repertoire der Chöre ein, die wiederum das Konzert zugunsten der Lebenshilfe im Landkreis gestalteten. Diese lange Tradition würdigte stellvertretender Landrat Bernd Schnizlein, der sicher war, dass auch diese Spende – ergänzt mit dem "obligatorischen kleinen Kuvert" des Landkreises - wieder gute Zwecke bei der Lebenshilfe erfüllen wird, die ihr neuer Geschäftsführer Werner Mönikheim vertrat. Schnizlein zollte bei der entspannenden Pause vom Wahldienst allen Sängerinnen und Sängern große Bewunderung und "dem tollen Hobby Musik" seine Hochachtung.

Vorsitzender Gerhard Eichner freute sich über die zahlreichen Gäste und unter diesen besonders über den Besuch von Pfarrerin Dr. Ulrike Schorn, Kreischorleiter Ralf Schuband vom benachbarten Sängerkreis Fürth, Ehrenchorleiterin Christel Berg und Ehrengruppenchorleiter Paul Förster. Den freiwilligen Helfer der Feuerwehr galt sein Dank für den "Löscheinsatz" beim Ausschank ebenso wie den Auf- und Abbauhelfern vom Männergesangverein Gutenstetten, der als Gastgeber mit Chorleiter Konrad Faust das Konzert mitgestaltete, und vielen eifrigen Bäckerinnen für reichliche Kuchenspenden.

Dass der Kindergarten Gutenstetten das Frühlingskonzert mit heiteren Liedern bereicherte teilte Eichner die Freude mit Thomas Schubert, der das Programm zusammengestellt hatte und den Nachmittag moderierte sowie vielen stolzen Eltern als emsige "Handy-Kameraleute". Für den Beitrag der Kinder wie auch der Chöre aus Dachsbach-Gerhardshofen, Diespeck, Wilhelmsdorf, Münchsteinach, Baudenbach, Gutenstetten und Beerbach sollte nach einem kurzweiligen Nachmittag mit dem ebenso besungenen "lustigen Mai", dem "griechischen Wein", dem Bier und den "freien Getränken", der "Freude am Leben" oder der "Fleischereifachverkäuferin" die Anerkennung neben viel Beifall auch in den Spenden zum Ausdruck, wie in den Spendenkörbchen.

"Es wäre schön, wenn wir wieder einen größeren Geldbetrag an die Lebenshilfe überweisen könnten", ermunterte dazu der Vorsitzende der Sängergruppe und zugleich gastgebende Bürgermeister Gutenstettens, Gerhard Eichner: "Denn dieses Geld wird dringend benötigt und ist sehr gut angelegt und kommt allen Bedürftigen des Landkreises Neustadt/Aisch–Bad Windsheim zu Gute".

Gruppenchorleiter Schubert verband mit dem ersten Open-Air-Konzert die Erwartung, auch mal andere Zielgruppen anzusprechen und für den Chorgesang begeistern zu können. Vor allem bei den vielen jungen Familien in den neuen Baugebieten würde er gerne Interesse wecken, in den Gesangvereinen mitzuwirken. Die Freude, die das manchen kann, sollten die Chöre auf jeden Fall vermitteln, die dem schönen Franken huldigten, aber auch "Marmor, Stein und Eisen" brechen ließen.

