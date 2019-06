Defekt: Neustädter Bücherbus weiterhin außer Betrieb

NEUSTADT - Am 15. Mai wurde der Bücherbus bei einem Verkehrsunfall stark beschädigt. Mittlerweile steht fest, dass es sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden handelt und dass der Bus nicht mehr repariert werden kann.

Beim Jubiläum des Landratsamtes konnte er noch stolz präsentiert werden. Jetzt muss der Bücherbus nach einem Unfall ausrangiert werden. Foto: Harald Munzinger



Bereits im Jahre 2018 hat die Kreispolitik beschlossen, dass der Landkreis einen neuen Bücherbus als Ersatz für das damalige 25 Jahre alte Fahrzeug anschafft. Dieser neue Bus wird momentan angefertigt und voraussichtlich Anfang / Mitte Oktober 2019 an den Landkreis geliefert.

Bis zur Auslieferung des neuen Bücherbusses kann durch den Landkreis mit seiner Kreisbücherei die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in den Ortschaften und der Schülerinnen und Schüler in den Schulen mit Lesestoff durch den Bücherbus nicht angeboten werden. Die Bürgerinnen und Bürger können die im Bücherbus entliehenen Medien bis dahin bei sich behalten. Sie können diese auch in den Kreisbüchereien Neustadt, Bad Windsheim oder Scheinfeld zurückgeben und sich dort mit neuem Lesestoff versorgen.

Die Haltetermine des Bücherbusses im kommenden Schuljahr werden in den Sommerferien in den verschiedenen Medien veröffentlicht. Auskunft bekommen die Bürgerinnen und Bürger auch in den Kreisbüchereien.