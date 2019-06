Dementer aus Neustädter Klinik aufgefunden

72-Jähriger lag auf einer Wiese bei Sugenheim - vor 14 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Ein stark dementer Mann ist am Samstag aus der Neustädter Klinik verschwunden. Der 72-Jährige irrte bei enormer Hitze draußen umher. Am Sonntagvormittag konnte die Polizei den Mann auf einer Wiese liegend auffinden und in die Klinik zurückbringen.

Seit Freitagmittag fehlte von dem 72-Jährigen jede Spur. Der stark demente Mann wurde zuletzt in der Neustädter Klinik in der Parcelsusstraße gesehen. Polizeiliche Suchmaßnahmen am Samstag liefen erst ins Leere. Aufgrund seiner Krankheit gingen die Beamten davon aus, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet.

Erst am Sonntagvormittag konnte die Polizei den 72-Jährigen auffinden. Er lag in einer Wiese im Sugenheimer Ortsteil Dutzenthal. Eine Anwohnerin hatte gegen 11.15 Uhr den Rettungsdienst verständigt. Der Mann war ansprechbar und kam zur Untersuchung in die Klinik Neustadt a. d. Aisch.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Bevölkerung.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.