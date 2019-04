Die "KATZE" setzt zum Endspurt an

Angebot des Frühjahrs-/Sommerbasars noch immer attraktiv - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Die Frühjahrs-Sommeraktion der „KATZE“ setzt zum Endspurt an. Auch wenn sie seit 1. April ihren gewohnt starken Zuspruch hatte, sind die Kleiderständer noch gut bestückt und auch die Auswahl an vielfältiger Kinderausstattung noch attraktiv.

Auch zum Finale der Frühjahrs-/Sommeraktion der „KATZE“ ist die Auswahl im reichhaltig sortierten Secondhand-Basar noch attraktiv. © Harald Munzinger



Auch zum Finale der Frühjahrs-/Sommeraktion der „KATZE“ ist die Auswahl im reichhaltig sortierten Secondhand-Basar noch attraktiv. Foto: Harald Munzinger



Bis zum Donnerstag, 25. April, kann der in der ganzen Region bekannte und beliebte Secondhand-Basar in der „Loscher-Festhalle“ am Neustädter Kirchweihplatz noch täglich von 8.30 bis 11 und 15 bis 17.30 Uhr besucht werden. Ein besonderes Angebot hatte die „Kinder-Ausstattungs- und TauschZentrale“ – kurz als „KATZE“ zum Begriff geworden – mit der Öffnung des Basars am Ostersamstag für die vielen berufstätigen Muttis gemacht. Es wurde dankbar angenommen.

Schon ehe „abgerechnet“ wird, können sich die rund 60 ehrenamtlichen Kräfte, die sich mit großem Engagement der Sortierung der angelieferten Kleidungsstücke und deren attraktivem Angebot im kunterbunten „Schnäppchen-Kaufhaus“ mit seiner ganz besonderen Atmosphäre angenommen hatten, für ihre Mühe mit dem erneut sehr gut angenommenen Basar belohnt sehen.

Wie immer kommt der Erlös der beiden großen Secondhandaktionen im Jahr sozialen und gemeinnützigen Projekten zugute. Diesmal könnten davon die Außenanlagen der Schloss-Grundschule nach deren Generalsanierung profitieren, was man sich darüber im Verein als Verwendungszweck ausgedacht hat.

hjm