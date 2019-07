"Echte Helden" gefördert

NEUSTADT/AISCH - Mit der 19. Übergabe von Spenden der "VR meine Bank eG GenossenschaftsStiftung" Uffenheim/Neustadt wurde zugleich deren zehnjähriges Bestehen gefeiert.

Zum 19. Mal hatte die VR-Genossenschaftsstiftung zur Spendenübergabe eingeladen. © Claudia Pehl



Dabei konnten der Stiftungsvorstand Klaus Gimperlein und Karl-Heinz Endlein sowie Kuratoriumsvorsitzender Walter Zeleny eine stolze Bilanz ziehen: Seit Gründung der GenossenschaftsStiftung profitierten rund 8.000 Menschen von den Spenden, mit denen über 250 Projekte mit rund 625.000 Euro gefördert wurden.

Im Stiftungsfonds stehen jährlich zwischen 50.000 und 80.000 Euro zur Verfügung. 15 Männer und Frauen beraten in ihrer Funktion als Kuratoren über die Vergabe der Spendenmittel. Ziel ist die "aktive Hilfe bei Aktionen, für die Menschen brennen". Unabhängig von der Spendensumme geht es um das Wohl vieler und "die Unterstützung von echten Helden, deren Arbeit erleichtert werden soll und um Herzenswünsche zu erfüllen, für die bislang das Geld fehlte".

In den Genuss dieser Hilfe kamen nun weitere elf Spendenempfänger. Drei Lebensretter in Form von mobilen Defibrillatoren erhielten die Gemeinden Markt Bibart und Oberscheinfeld sowie der TSV Markt Bibart. Dreimal erfolgte die Unterstützung "für Vertrauenschaffer-Engagements" in Kindergärten und Schulen, darunter Einrichtungsgegenstände und Spielmaterial für den "Waldkindergarten" Neustadt, die Einrichtung der Online-Betreuungssoftware Step-Folie in der Kindertagesstätte "Sonnenschein Aurachtal" und der Gewaltpräventionskurs der dritten und vierten Klassen an der Grundschule Emskirchen.

Unter den geförderten drei "Lebensbegeisterer-Aktionen für Jugendliche", waren der Musikwettbewerb "Fishtival" der Evangelischen Dekanatsjugend in Neustadt, die Ausbildungsbegleitung der Evangelischen Jugendsozialarbeit im Landkreis und das Projekt "Stadthallen-Kids" des Vereines "Wir unterwegs in Uffenheim". Schließlich standen noch "Gemeinschaftsförder-Projekte" auf der Spendenliste: So wurden die Einrichtung im Saal des neuen Dorfgemeinschaftshauses Bergheim und die Renovierung der Gemeindebibliothek im Pfarrzentrum Münchaurach unterstützt.

Für die Spendenempfänger dankten unter anderem die Bürgermeister Klaus Nölp (Mkt. Bibart), Peter Sendner (Oberscheinfeld) und Gerhard Eichner (Gutenstetten). Ute Zimmer (Rektorin Grundschule Emskirchen), die Vereinsvorsitzenden Uwe Reuther (TSV Markt Bibart), Petra Loscher (Dorfverein Bergheim) und Jessica Arndt (Waldkindergarten NEA) sowie Dekanatsjugendreferentin Sophia Lulla. Mit Adalbert Wagner und Bernhard Rosenbauer wurden zwei Kuratoren verabschiedet, die seit der Gründung der Stiftung vor zehn Jahren aktiv waren, werden verabschiedet. Adalbert Wagner aus Emskirchen war zuletzt stellvertretender Kuratoriumsvorsitzender und Bernhard Rosenbauer ehemaliger Bankvorstand aus Uffenheim. Kuratoriumsvorsitzender Walter Zeleny und Vorstand Klaus Gimperlein sprachen dankend die Anerkennung aus.

