Eifersuchtsdrama in Mittelfranken: 41-Jährige zückt Baseballschläger

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung - Mann schwer verletzt - vor 42 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Eine Frau geriet bereits in der vergangenen Woche mit einem Bekannten in Streit - wohl aus Eifersucht. Plötzlich zückte die 41-Jährige einen Baseballschläger und drosch dem 35-Jährigen damit auf Knie und Oberkörper. Doch das war noch nicht das Ende ihrer Aggression.

Erst am Freitag entschied sich der Mann, Anzeige bei der Neustädter Polizei zu erstatten. Die Frau sei demnach in seiner Wohnung über das Wochenende zu Gast gewesen - nach Angaben des Opfers habe sich der Streit an seiner eigenen Eifersucht entzündet. Konkreter wird die Polizei aber auch auf nordbayern.de-Nachfrage nicht. Die Ermittlungen laufen.

Die 41-Jährige, so skizziert es der Mann, habe einen Baseballschläger gezückt und habe ihn gegen das Knie und den Oberkörper geschlagen. Zudem bog die Frau dem 35-Jährigen einen Finger so nach hinten, dass dessen Mittelhandknochen brach. Wenig später warf sie das Tablet ihres Bekannten aus dem Fenster - das Display zerbrach.

Die Neustädter Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

