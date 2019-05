Eröffnung des Neustädter "Waldbades" mit zahlreichen Gästen

NEUSTADT/AISCH - Gänsehaut-Start in die Saison des Neustädter "Waldbades": Nur einige Wagemutige wurden von der großen Gästeschar auf den ersten Bahnen im 14 Grad frischen Wasser bewundert.

Arthur Raber und Christian Hasenknopf (r.) waren die ersten Wagemutigen, die zur Eröffnung des Neustädter "Waldbades" im 14 Grad frischen Wasser ihre Bahnen zogen. © Harald Munzinger



Das war immerhin noch zwei Grad wärmer, als die am Badeingang angezeigte Lufttemperatur, gegen die sich die zahlreichen Besucher am Vormittag des 1. Mai mit Jacken, Mützen und Pullovern schützten. Der großen Gruppe der DLRG-Jugend sollte es beim Hindernislauf auf dem nahen Stadtpark-Parkour mit einigen zusätzlichen Handicaps rasch warm werden, den Tauchern gemeinsam mit den Rettungsschwimmern erst nach dem Adventure-Golfen beim gemeinsamen "Angrillen".

Sowohl für Zweiten Bürgermeister Peter Holzmann, wie für Stadtwerksleiter Karl-Heinz Kolb und Schwimmmeister Klaus Pfänder bildeten beide Vereine eine beeindruckende Kulisse beim "unterkühlten" Saisonauftakt in einem der schönsten Bäder der Region, "wenn nicht sogar in Bayern", wie die gepflegte Anlage im einmaligen Naturambiente Holzmann schwärmen ließ.

Dass sich aus einem wenig verheißungsvollen Auftakt eine tolle Saison entwickeln könne, habe das letzte Jahr gezeigt. Der Zweite Bürgermeister erinnerte sich an den ebenfalls kühlen Start – dazu auch noch mit Nieselregen ­– und am Ende einen Rekordbesuch mit 117.000 Badegästen. Eine erneut sechsstellige Besucherzahl wünschte er in einer erneut erfolgreichen und unfallfreien Saison.

Die besten Voraussetzungen dafür seien von der Stadt und den Stadtwerken im steten Bemühen geschaffen, die Attraktivität des Bades immer wieder zu steigern. Die dafür eingesetzten Mittel seien gut investiert. Holzmann würdigte das riesige Engagement der DLRG, ohne die der Badebetrieb nicht zu stemmen wäre.

Eine erneut gute Mannschaft

Stadtwerksleiter Karl-Heinz Kolb freute sich, dass es erneut gelungen sei, eine gute Mannschaft mit Klaus Pfänder an der Spitze zusammen zu stellen, was bei einem Saisonbetrieb nicht einfach sei. Er bezog in diese auch Hartmut "Hartl" Glück mit dem sehr ambitioniert geführten Kiosk mit ein, der mit einem zusätzlichen Kühlraum ausgestattet wurde.

Als einzige Neuerung wies Schwimmmeister Klaus Pfänder auf große Spinde in den Damen- und Herren-Umkleideräumen hin, die zur Unterbringung etwa von Liegen angemietet werden können und die lästigen Transporte ersparen. In den nachts verschlossen Räumen weiß man seine Badeutensilien sicher aufbewahrt. Informationen dazu gibt es an der Kasse. Dass es nach dem Angebot im letzten Jahr keine gemeinsamen Karten mehr für die Freibäder von Neustadt und Bad Windsheim gebe, wurde mit der stark einseitigen Nutzung begründet, auch wenn man sich natürlich auch weiterhin über die vielen Badegäste aus der Kurstadt freuen wird.

Unter den 121 Käufern von Saisondauerkarten wurde der Gewinner einer Familienkarte für die nächste kostenlose Saison gezogen, der über sein Glück informiert wird. Dass die Saison nicht ganz so lange heiß und trocken wie die letzte sein müsse, meinte Karl-Heinz Kolb mit dem Wunsch des "Wetters für alle": Tagsüber Sonnenschein, ab 22 Uhr ein schöner Regen!

Harald J. Munzinger