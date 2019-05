Experten behandeln im Neustädter "BayernLab" aktuelle Themen

"Best Practice Tag" zum Thema Digitalisierung am 14. Mai - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Das "BayernLab Neustadt" veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises und der Stadt Neustadt/Aisch einen "Best Practice Tag" zum Thema Digitalisierung. Dieser findet am Dienstag, 14. Mai, ab 10 Uhr im "BayernLab" statt.

Das "BayernLab" im ehemaligen Neustädter Brauhaus bietet mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises Einblicke in die digitale Geschäftswelt. © Harald Munzinger



Das "BayernLab" im ehemaligen Neustädter Brauhaus bietet mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises Einblicke in die digitale Geschäftswelt. Foto: Harald Munzinger



Nach der offiziellen Begrüßung werden den Besuchern verschiedenste Vorträge im Zusammenhang mit dem Thema Digitalisierung geboten. Los geht es um 10.30 Uhr mit dem "Fachkräftemangel im Zuge der Digitalisierung". Zum "Faktor Mensch" wird’s ab 11.10 Uhr die Frage erörtert, wie man den Mitarbeiter bei der Umstellung im Betrieb auf Managementsysteme mitnimmt. Weiter geht es um 12.30 mit dem aktuellen Thema Datenschutz und der Frage, ob er "nur eine lästige Verpflichtung" ist.

"Warum Dokumentenmanagement" wird ab 13.10 Uhr erörtert und zehn Maßnahmen für den Unternehmenserfolg mit dem "Best Practice E-Commerce" werden ab 13.50 Uhr vermittelt, ehe ab 14.30 Uhr bei "Get-together" noch die Möglichkeit zum zwanglosen Gedankenaustausch besteht. Die Referenten kommen vom Bundesbreitbandbüro, von dem Global Player "COVESTRO" sowie von Neustädter Unternehmen wie den "Online Printers", der HWS Gruppe, der Köstner AG oder der Kühnl Gruppe.

Vor Ort ist zusätzlich das Informationsmobil zur Kampagne "Breitband@Mittelstand". Es ist ausgestattet mit Beispielen zu digitalen Anwendungen und bietet Informationen rund um den Ausbau des Breitbandnetzes und digitale Geschäftsfelder, die sich insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen eröffnen.

Anhand konkreter Anwendungsbeispiele wie einem Telepräsenzroboter, einem 3D-Drucker oder VR-Brillen zeigt es auf, wie die digitale Transformation Kommunikation, Geschäftsmodelle und Produktionsprozesse künftig verändern wird. Weitere Informationen zum Veranstaltungsprogramm gibt es auf der städtischen Homepage www.neustadt-aisch.de. Die Veranstaltung ist im Rahmen der Wirtschaftsförderung kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

nb