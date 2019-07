Feste "in Serie"

NEUSTADT/AISCH - Dass in der Kreisstadt "immer was los ist" bestätigt ein Blick in den Veranstaltungskalender der nächsten Wochen Ersten Bürgermeister Klaus Meier, der dies bei der Eröffnung des Deutsch-Italienischen Weinfestes feststellte und gleich zum nächsten einladen kann.

In Neustadt versteht man sich auf das Feiern. Dazu gibt es auch in den nächsten Wochen reichlich Gelegenheit, unter anderem wieder in stimmungsvoller Atmosphäre beim "WeinMarktPlatz". Foto: Harald Munzinger



Denn am 26. und 27. Juli feiert die Fastnachtsgesellschaft "Geißbock" ihr traditionelles "Weinfestla" und damit zugleich ein Jubiläum. Denn sie richten dieses nun bereits zum 40. Mal aus und bieten dafür mit dem "Peter-Kolb-Platz" das denkbar beste Ambiente und eine immer wieder von vielen Gästen geschätzte schöne Atmosphäre. In der lassen sich an beiden Tagen ab 18 Uhr die für verschiedene Vorlieben der Gäste ausgewählten Weine und auch die "Häppchen" aus der fränkischen Küche genießen. Ein Glas wird bei dessen "Geißböcken" sicher auf "Urbock Willi Trump" erhoben, der das "Weinfestla" 1980 zum Heimatfest "aus der Taufe gehoben" hatte.

"Aischgründer Bierfest"

Wenn die sechs Brauereien der "Aischgründer Bierstraße" am Freitag und Samstag, 9./10. August jeweils von 16 bis 22 Uhr mal wieder das "Aischgründer Bierfest" in der Kreisstadt ausrichten, "trifft Genussort auf Genussort". Denn sowohl Neustadt als auch die touristische Arbeitsgemeinschaft der Brauereien sind als solcher ausgezeichnet. Jeweils von 16 bis 22 Uhr werden auf dem Festplatz zahlreiche Biersorten und dazu passende fränkische Fleisch- und Fischspezialitäten angeboten. Bei schlechtem Wetter findet das Bierfest in der Loscher-Festhalle statt.

Marktplatz wird Weinstube

Nur eine Woche später, ist in der Innenstadt erneut festlich angerichtet: dann zum "Neustädter WeinMarktPlatz", den Eerster Bürgermeister Klaus Meier am Freitag, 16. August, um 19 Uhr mit Weinprinzessin Nadine I. aus dem "Oberen Ehegrund" eröffnen wird, aus dem die Winzer wieder ihre Weine zu fränkischen Spezialitäten vom Partyservice Mühlberger kredenzen. Zünftig "aufgspielt" wird am Freitag von "Hutzel und Zwetschger". "Geschöppelt" werden kann auch am Samstag, 17. August, wieder ab 17 Uhr, dann wie gewohnt und geschätzt ohne Musik.

Dass am 7. September bereits der 17. "KarpfenMarktPlatz" stattfindet, war für Bürgermeister Klaus Meier bei der Veranstaltungsübersicht im Stadtrat der "erschreckende Beweis" für die Schnelllebigkeit unserer Zeit. Von 10 bis 15 Uhr stimmen Gaumenfreuden auf die neue Karpfensaison ein, verspricht die Stadt als einer der ersten "Genussorte Bayerns", "dass alle Liebhaber des Aischgründers auf ihre Kosten kommen werden".

hjm