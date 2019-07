Finale der Schlosshof-Konzerte

Mit "Blechragout" ist eine etablierte Blasmusikgruppe zu Gast - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - "Blechragout" beschließt am Samstag, 3. August, die Saison der "Neustädter Schlosshof-Konzerte". Den Gästen wird in der weithin einmaligen Kulisse konzertante und volkstümliche Volksmusik in einer Mischung von Tradition und Moderne geboten.

Freunde hochwertiger Blasmusik kommen zum Konzert-Finale im Schlosshof auf ihre Kosten. © Bernhard Ströbel



Das "Blechragout" ist eine aus sechs Blechbläsern bestehende Blasmusikgruppe aus dem mittelfränkischen Weisendorf bei Herzogenaurach. Im Jahr 2012 gründete der "Chef" Michael Ströbel sen. die Gruppe nach jahrzehntelangem Zusammenspielen der Bläser in Posaunenchor, der "Blaskapelle Schmerler" sowie der Band "Andorras".

Seither ist das "Blechragout" eine etablierte Blasmusikgruppe in der ganzen Region und mittlerweile fester Bestandteil an Veranstaltungen wie dem Volksfest in Nürnberg, der Bergkirchweih in Erlangen sowie dem alljährlichen Starkbieranstich von Markus Söder auf der Nürnberger Kaiserburg. Das Ensemble steht für qualitativ hochwertige Blasmusik, von konzertant über volkstümlich bis hin zu Böhmischen und Egerländer Melodien von gestern und heute. Egal, ob mit oder ohne Noten, verstärk oder unverstärkt.

Instrumental sind zwei Trompeter vertreten, die je nach dem auch ans Flügelhorn wechseln. Umrahmt wird das Ganze von zwei Tenorhörnern / Posaunen sowie der Tuba, die für die tonale Basis sorgt. Auch der Schlagzeuger, welcher immer wieder gesanglich unterstützt, ist ein nicht wegzudenkender Bestandteil der Gruppe Blechragout. Für die gewisse Würze bei den "Schottischen" wechselt der Hornist dann auch immer wieder an seine Klarinette.

Das Kontert beginnt, wie gewohnt, um 20 Uhr und findet bei schlechtem Wetter in der nahegelegenen "NeuStadtHalle am Schloss" statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf erfolgt in den Neustädter Buchhandlungen Dorn und Schmidt, auf wwww.reservix.de oder telefonisch unter der Nummer 0761/8878811 statt.

Nach "Saitenmusik", südamerikanischen Rhythmen, Evergreens, Jazz der Musikschule, sowie Swing und Blues setzt "Blechragout" den Schlusspunkt unter die erneut erfolgreiche sommerliche Konzertreihe, die einst der Vollblutmusiker Dr. Dieter Geißendörfer gegründet hatte. Seit vielen Jahren spricht sie unter der Regie von Andreas Herzog mit ihrem anspruchsvoll-vielseitigen Programm in romantischer Kulisse immer mehr Musikfreunde an und hat sich in der mittelfränkischen Konzertszene etabliert.

nb/hjm