Fläche nicht abgesucht: Rehkitz stirbt bei Neuhof in Mähwerk

Landwirt hatte Acker wohl nicht überprüft und Kadaver in Busch geworfen - vor 24 Minuten

NEUHOF AN DER ZENN - Ein Rehkitz ist im Landkreis Neustadt/ Aisch-Bad Windsheim am Montag qualvoll gestorben: Ein Bauer hatte das Tier mit dem Mähdrescher erfasst. Laut einem Zeugen hatte der Mann die Fläche zuvor nicht abgesucht. Anschließend warf er das tote Kitz einfach ins Gebüsch.

Ein Zeuge rief am Montag die Polizei in Neustadt an der Aisch. Er hatte bei Neuselingsbach gesehen, wie ein Bauer einen Tierkadaver ins Gebüsch geworfen hatte, bei dem es sich um ein kleines Reh handelte. Offenbar hatte er das Kitz zuvor mit seinem Mähdrescher erfasst. Der Bauer hatte den Acker vor der Mäharbeit laut einer Zeugenaussage nicht abgesucht.

Vor Ort überprüften die Beamten die Situation und fanden im Gebüsch wirklich ein totes Rehkitz. Die Verletzungen, an denen das Tier starb, weisen laut Polizei eindeutig auf einen Mähdrescher hin. Der Landwirt muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten.

