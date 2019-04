Foliensammlung im Kreis

Standorte in Uffenheim, Bad Windsheim und Scheinfeld

- vor 43 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Auch in diesem Frühsommer führt die Abfallwirtschaft des Landkreises Neustadt/Aisch-Bad Windsheim eine Foliensammlung durch. Sie erfolgt in Uffenheim, Bad Windsheim und Scheinfeld.

Angenommen werden nach Mitteilung aus dem Landratsamt Agrarfolien (Agrar- Silofolie, Abdeckfolien, schwarz, weiß, UV-beständig) sowie Folien aus Verpackungen (größer als DIN A4, z. B. Folienverpackungen von Ziegeln oder Steinen) und Wickelstretch (Wickelfolie, Stretch- oder Schrumpffolien von Silageballen). Ferner können restentleerte Säcke (Kunststoffsäcke für Futtermittel, Dünger, Torfsäcke, Säcke von Blumenerde etc.) sowie Netze und Schnüre von Rundballen und Bänder aus Kunststoff abgegeben werden.

Auch Wickelstretch wird bei der Foliensammlung angenommen. © Landratsamt



Die Abfallwirtschaft des Landkreises weist darauf hin, dass in dem Material keine Steine, Holzstücke, Metalle oder Fremdkunststoffe enthalten sein dürfen. Ausgenommen von der Annahme sind BigBags und Gittergewebefolien. „Die Kunststoffe können nur angenommen werden, wenn sie wie oben genannt sortiert, zudem gereinigt, besenrein, gebündelt, vorgepresst und trocken sind“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Nur so kann das Material einer Verwertung zugeführt und nur so können die Kosten möglichst geringgehalten werden“.

Stark verunreinigte Folien sind von der Verwertung ausgeschlossen, stellen damit Restmüll dar und können nicht angenommen werden. „Aufgrund der anhaltenden massiven Beeinträchtigungen des Kunststoffmarktes und dem damit verbundenen Preisverfall ist es auch in diesem Jahr nicht möglich, die Anlieferungen kostenfrei entgegenzunehmen“. Es wird daher nach Auskunft der Abfallwirtschaft „ein Entgelt von 40 Euro je Kubikmeter angeliefertes Material erhoben“. Die Bezahlung vor Ort erfolgt nur mittels Bargeld; eine Annahme auf Rechnung ist nicht möglich.

Die Sammlung beginnt am Dienstag und Mittwoch 7./8.Mai am Festplatz in Uffenheim. Am 14. und 15. Mai erfolgt sie am Festplatz in Bad Windsheim und in Scheinfeld am Dienstag und Mittwoch, 21. und 22. Mai auf dem Edeka-Parkplatz; an allen Standorten jeweils von 9 bis 13.39 Uhr. Die Materialien können am Sammeltag zu den vorgegebenen Zeiten am genannten Ort abgegeben werden. „Sie dürfen nicht vorher dort abgelagert werden, die Verladung erfolgt eigenständig vom Anlieferer“, betont die Abfallwirtschaft. Sie steht für Fragen gerne unter der Telefonnummer 09161/923452 zur Verfügung. Auf die Verpflichtung der Anlieferer zur Sicherung der Ladung wird verwiesen.

nb