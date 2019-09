Fotowettbewerb zum Jubiläum

SCHEINFELD - Zum zehnjährigen Jubiläum des "Steigerwald-Panoramaweges" läuft noch bis Ende September ein Fotowettbewerb, bei dem besondere Impressionen gesucht werden. Wanderer, Naturliebhaber und Fotofreunde können Aufnahmen von einer Wanderung, Landschaftsimpressionen oder durchaus auch originelle Motive vom Steigerwald-Panoramaweg einsenden.

Der Steigerwald-Panoramaweg feiert sein zehnjähriges Bestehen mit einem Fotowettbewerb. Einsendeschluss ist am 30. September. © Trykowski



Der Fotowettbewerb, der von Naturpark Steigerwald und Steigerwald Tourismus veranstaltet wird, läuft noch bis 30. September 2019, die Gewinnerbilder werden im Anschluss ausgewählt. Die drei besten Einsendungen erhalten einen Wanderrucksack mit Spezialitäten aus dem Steigerwald, der mit Unterstützung der Firma Sport Kühnlein aus Neustadt/Aisch zur Verfügung gestellt wird.

Weitere Gewinner dürfen sich auf einen Eintritt für zwei Personen zum Baumwipfelpfad Steigerwald freuen. Die Einzelheiten und Teilnahmebedingungen sind unter www.steigerwald-naturpark.de/fotowettbewerb zu finden. Bilder für den Fotowettbewerb können an info@steigerwald-naturpark.de geschickt werden.

Eine Auswahl der Bilder aus dem Fotowettbewerb wird am Sonntag, 20. Oktober, zum "Scheinfelder Holztag" ausgestellt werden. "Der Naturpark Steigerwald präsentiert sich in diesem Rahmen mit verschiedenen Partnern im Foyer des Alten Rathauses in Scheinfeld und freut sich, die Einsendungen aus dem Fotowettbewerb hier zeigen zu können", teilt dessen Sprecherin Sandra Baritsch mit.

