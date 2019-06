Frau nach Wohnungsbrand in Neustadt verstorben

NEUSTADT AN DER AISCH - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt hat die Feuerwehr am Freitag eine schwerverletzte Frau gerettet. Nun ist die 69-Jährige an den Folgen ihrer Brandverletzungen gestorben.

Dichter Qualm drang aus dem Mehrfamilienhaus in der Näheleinsgasse. Foto: Johann Schmidt/Feuerwehr Neustadt



Die Seniorin lag im ersten Stock des Mehrfamilienhauses in der Nägeleinsgasse in ihrer Wohnung, als die Feuerwehr die Tür aufbrach. Nachbarn hatten vorher versucht, in die Wohnung der Frau zu gelangen, waren aber gescheitert. Die 69-Jährige war zu diesem Zeitpunkt bereits bewusstlos und hatte schwere Verbrennungen erlitten. Wie die Polizei nun mitteilt, erlag die Frau noch am Freitag im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Die Ansbacher Kriminalpolizei führt weiterhin die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

