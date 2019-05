Freilandmuseum Bad Windsheim wird gefördert

BAD WINDSHEIM - Die aktuelle Sonderausstellung "Zinn in Franken" im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim wird im Rahmen des Kulturfonds mit 31.900 Euro gefördert. Die gute Nachricht überbrachte der Landtagsabgeordneten Hans Herold.

Mit der Stellvertreterin des mittelfränkischen Bezirkstagspräsidenten, Christa Naaß, besuchte der Landtagsabgeordnete und stellvertretende Landrat Hans Herold die neue Ausstellung „Zinn in Franken“ im Fränkischen Freilandmuseum. Foto: privat



Die Fördermittel werden für die Ausstellung sowie die dazugehörige Publikation gewährt. "Kultur findet nicht nur in den Ballungsräumen statt" bekräftigt Hans Herold. Der Kulturfonds unterstützt die kulturelle Vielfalt im ländlichen Raum. "Daher freut es mich sehr, dass auch in diesem Jahr wieder eine hohe Förderung in den Landkreis Neustadt/Aisch–Bad Windsheim fließt", so Hans Herold, der an der Eröffnung der hochwertig aufbereiteten Ausstellung als stellvertretender Landrat teilnahm.

Bedauerlicherweise sei dies jedoch die einzige Bewerbung aus dem Landkreis gewesen. Der Kulturfonds sei "ein flexibles Instrument der Kulturförderung und unterstützt im Bereich Kunst Projekte aus den Bereichen Theater, Museum, Musik, zeitgenössische Kunst, Literatur, Heimatpflege und mehr". So sprach der Unionspolitiker denn auch die Hoffnung aus, "dass im kommenden Jahr wieder mehr Anträge aus dem Landkreis gestellt werden".

