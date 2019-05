Freude über Millionenzuwendungen

NEUSTADT/AISCH - Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sind für 2019 sind im Haushalt 550 Millionen an Ausgabemitteln veranschlagt, hinzu kommen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 185 Millionen Euro. Damit können wir heuer Bewilligungen auf Rekordniveau ausreichen“, kündigte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker an.

1,5 Millionen Euro erhält die Stadt Neustadt für die Generalsanierung der Schloss-Grundschule. Foto: Harald Munzinger



Diese Nachricht wurde sowohl vom CSU-Landtagsabgeordneten Hans Herold wie von seiner Freien-Wähler-Kollegin Gabi Schmidt im Hinblick auf die von den Kommunen im Landkreis zu erwartenden Zuwendungen begrüßt. Der Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim erhalte insgesamt finanzielle Mittel in Höhe von 7.594.000 Euro , von denen a lleine zwei Millionen Euro für den Er-satzneubau des Gymnasiums in Scheinfeld bereitgestellt würden, teilte Herold mit und freute sich, „ dass sich mein Einsatz als Mitglied im Haushaltsausschuss gelohnt hat und somit die zahlreichen Projekte im Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim unterstützt werden können“.

So werden vom Freistaat in der Kurstadt die Erweiterung der Pastorius-Grundschule um eine Mensa mit Nebenräumen mit 500.000 Euro, Umbaumaßnahmen zur Erweiterung der Kindertageseinrichtung „St. Markus“ mit 200.000 Euro und die Generalsanierung der Freisportanlagen am Schulzentrum Bad Windsheim mit Neubau eines Allwetterplatzes mit 500.000 Euro gefördert. Baudenbach erhält 66.000 Euro für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung, Diespeck 128.000 Euro für die Erweiterung der Kinderkrippe, Dietersheim 50.000 Euro für die Erweiterung der Kinderkrippe 2 und der Markt Emskirchen für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung „St. Marien“ 107.000 sowie für den Neubau und Erweiterung der Kindertageseinrichtung „St. Martin“ 640.000 Euro.

145.000 Euro gehen an den Markt Ipsheim für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung „Regenbogen“, 250.000 Euro nach Markt Markt Bibart für die Generalsanierung der Grundschule und 1,5 Millionen Euro an die Stadt Neustadt für die Generalsanierung der Grundschule Neues Schloss, weitere 100.000 Euro für den Umbau der Kindertageseinrichtung „Kleine Welt“ Schauerheim „zur Schaffung neuer Kindergartenplätze.

Die Stadt Scheinfeld erhält 145.000 Euro für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung „St. Elisabeth“ und 655.000 Euro für die Generalsanierung der Schulschwimmhalle und der Sporthalle, weitere 50.000 Euro für die Teilsanierungsmaßnahme (Schulküche und Sprechanlage) an der Grund- und Mittelschule (weiterer Bauabschnitt der Generalsanierung). Schließlich gehen noch 320.000 Euro an den Markt Uehlfeld für Erweiterung der Kindertageseinrichtung und 238.000 Euro an die Stadt Uffenheim für den Neubau der Kindertageseinrichtung „Am Obstgarten“.

