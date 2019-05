Am Donnerstag übten Kameraden der Feuerwehr Markt Erlbach den Brandfall in einem Brandcontainer. Dabei wird ein realer Zimmerbrand nachgestellt. Das Feuer erreicht dabei über 500 Grad Celsius. Schon die ganze Woche ist der mobile Container zu Übungszwecken im Landkreis unterwegs. Ziel ist es, vor allem den jüngeren Kameraden ein realistisches Brandszenario zu bieten, um die Abläufe im Ernstfall zu trainieren.

Der starke Dauerregen in der Region hält an. Im mittelfränkischen Scheinfeld (Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim) war am Montagnachmittag die Innenstadt kurzzeitig unter Wasser gestanden. In den Gullideckeln hatte sich zu viel Laub gesammelt. Die Feuwerwehr musste die Deckel deshalb anheben und den Ablauf reinigen. Noch bis zum Mittwoch soll es in der Region immer wieder heftig regnen.