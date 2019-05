Fridays for Future in Neustadt: Europawahl ist Klimawahl

Neustädter Bewegung demonstrierte für den Klimaschutz - vor 1 Stunde

NEUSTADT - Wie in vielen Ländern formierte sich am zweiten globalen Klimaschutztag auch in Neustadt die „Fridays for Future“ Bewegung und setzte lautstark die Forderung nach schnellem und effizientem Handeln für den Klimawandel in Szene.

Vom Gymnasium über das Landratsamt und Innenstadtstraßen wurde im geordneten Zug der Marktplatz für eine offene Kundgebung angesteuert. Bei der erfuhr die demonstrierende Jugend Rückhalt auch aus dem Publikum mit Neustadts Erstem Bürgermeister Klaus Meier an der Spitze.

hjm