Gelebte Integration gefeiert

50. "Begegnungscafé": Gute Idee von Vielen engagiert umgesetzt - vor 45 Minuten

NEUSTADT/AISCH - "Genau solche Menschen braucht eine Stadt" stimmten Dekanin Ursula Brecht und Caritas-Kreisvorsitzende Sabine Herderich in der Würdigung des Einsatzes vieler ehrenamtlicher Kräfte für die Integration überein.

Die Bedeutung jedes Buchstabens des "Asylcafés" für die Integration machten Caritasvorsitzende Sabine Herderich und Margit Betz (l.) mit den Kindern aus der bunten offenen Gesellschaft im Gemeindezentrum deutlich. Foto: Harald Munzinger



Ihnen zollten auch Landratsvertreterin Gisela Keller und Stadträtin Monika Gaubitz in Vertretung von Bürgermeister Klaus Meier ihre Anerkennung.

Dessen Appell, miteinander zu reden und damit Vertrauen aufzubauen, ist auch das Erfolgsrezept des einstigen "Asylcafés", das nun als 50. "Begegnungscafé" die gelebte Integration feierte. Die Initiative dazu hatte 2014 der Caritasverband in Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde ergriffen, als viele Geflüchtete in den Landkreis kamen. Ihnen sollte im evangelischem Gemeindezentrum, das dafür kostenlos zur Verfügung gestellt wird, ein Ort der Begegnung angeboten werden, um hier die Scheu vor "den Fremden" bei den Asylbewerbern aus vielen Nationen ebenso zu überwinden, wie bei den Einheimischen.

Der "Treffpunkt für alte und neue Nachbarn" werde sehr gut angenommen, freut sich Margit Betz von der Caritas-Flüchtlings- und Integrationsberatung, dass "für ganz viele Geflüchtete und neuzugezogene Bürger, aber auch alle Interessierten an neuen Kontakten und Begegnung die Veranstaltung zu einem festen Bestandteil ihres Lebens in Neustadt geworden ist". Seien zu Beginn der Treffen durchschnittlich 80 bis 100 Gäste gekommen, habe sich dies am 40 bis 60 eingependelt, darunter viele Kinder.

Zentrum selten so bunt und fröhlich erlebt

Dass sie ihr Gemeindezentrum selten "so bunt und fröhlich" erlebe, erfreute sich Dekanin Brecht am Bild der heiteren Gesellschaft aus vielen Nationen. Zu dem trugen auch eigens zum 50. "Begegnungscafé" angereiste Gäste aus Burghaslach und Trautskirchen bei, ebenso die vielen Kinder, die bei hochsommerlicher Hitze im kleinen Garten besonderen Spaß an Wasserspielen hatten. Gastgeber und Besucher sorgten auch für kulinarische Vielfalt am Büfett und die "Musikantenschänke" für einen stimmungsvollen Rahmen des Treffens.

Mit "Ankommen" in anderen Situationen und Gefühlen, mit "Sprache(n)", dem immer neu treffen, den verschiedenen Ländern, dem "Charme" der Begegnung vieler Kulturen, "angenommen sein" sowie Freunde finden und "eingeladen sein", buchstabierte Sabine Hederich mit Kindern aus der Runde "Asylcafé". Sie bezog in den Dank an die vielen um die Integration bemühten Kräfte - unter ihnen inzwischen auch Migranten - insbesondere die Konfirmanden und Bonhoeffer-Realschüler ein, die sich engagiert der Kinder annehmen.

"Es klappt recht gut in Neustadt"

Anerkennung auch der Ehrengäste genoss der "Unterstützerkreis", der sich unter anderem in die Sprachförderung und Vermittlung der Kultur im neuen Lebensumfeld einbringt, Arzt- und Behördengänge begleitet oder mit den Gesetzmäßigkeiten des Alltags vertraut macht. Hier werde vorbildliche Arbeit geleistet, auf die Stadträtin Monika Gaubitz das friedliche Zusammenleben in einer offenen Gesellschaft mit der Feststellung zurückführte: "Es klappt recht gut in Neustadt". Dass es auch weiter gelingen möge, immer wieder neue gesetzliche Hürden zu bewältigen, wünschte sie allen Beteiligten.

Dass sich "aus einer tollen Idee schöne Begegnungen geworden" seien, bewunderte Dekanin Ursula Brecht als großartig, sei doch "Leben Begegnung". Den vielen Menschen, die sich für die Integration engagierten, zollte sie ihren Respekt und wünschte dem Projekt, dass es noch lange weitergehen möge, sich alle wohlfühlen und "alte und neue Nachbarn miteinander und nicht übereinander reden".

In den Gesprächen in offener und schöner Atmosphäre wurde bedauert, dass insbesondere jungen Geflüchteten der Zugang zur Arbeit erschwert, vielfach verwehrt werde und so der schädliche Eindruck entstünde, dass sie "nur herumlungern". Tatsächlich aber wollten sie Berufe erlernen, die ihnen vielleicht auch in der alten Heimat neue Perspektiven eröffnen könnten. Stadträtin Monika Gaubitz beklagte die restriktive Haltung von Bezirksregierung und Landkreis auch im Hinblick darauf, dass Unternehmen diesen Nachwuchs dringend bräuchten. Selbst eine Petition habe hier noch nichts bewirkt, bedauerte sie sichtlich verärgert "eine falsche Politik".

Im Vordergrund des bunten Miteinanders aber sollte die Freude über die "Erfolgsgeschichte Begegnungscafé" stehen. Und über die vielen erreichten Schritte der Integration, die man zuversichtlich weitergehen möchte.

Harald J. Munzinger