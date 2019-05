Gemeinde würdigt unvergessenen Bürger zum 90. Geburtstag

MÜNCHSTEINACH - "Günther Strack unvergessen - Münchsteinacher mit Leib und Seele" Unter diesem Motto lädt die Gemeinde Münchsteinach alle Fans von Günther Strack und vor allem auch die Bevölkerung im näheren Umkreis nach Münchsteinach ein. Der berühmte Schauspieler wäre am 4. Juni 90 Jahre alt geworden und deshalb finden am Pfingstwochenende mehrere Veranstaltungen statt, die an ihn erinnern und die sein Lebenswerk würdigen sollen.

Vor zehn Jahren wurde dem Schauspieler Günther Strack in seiner Heimatgemeinde ein Platz gewidmet. Zum 90. Geburtstag wird an ihn in einer Veranstaltungsreihe erinnert und sein Lebenswerk gewürdigt. Foto: Harald Munzinger



Am Samstag, 8. Juni, wird um 17 Uhr in der Kulturscheune eine Ausstellung eröffnet, mit Erinnerungstücken, bisher unveröffentlichten Bildern und vielem mehr, die von seiner Tochter Susanne Titze gestaltet wird. Der Samstagabend ist dem Thema "Günter Strack und Münchsteinach" gewidmet. Von 1963 bis zu seinem Tod 1999 lebte der Schauspieler mit Hauptwohnsitz in der schönen Steigerwaldgemeinde. Diese Jahre, in denen viele persönliche, private Begegnungen stattfanden, sollen durch Fotos, Zeitungsartikel, Erzählungen, Anekdoten und Videos noch einmal in Erinnerung gerufen werden.

Höhepunkt ist ein bisher nicht veröffentlichter Videofilm über eine Szene aus Carl Zuckmayers Theaterstück "Der fröhliche Weinberg". Diese hatte Günter Strack mit einigen Sängern des Männergesangverein Münchsteinach anlässlich dessen 125-jährigen Jubiläums 1987 einstudiert und aufgeführt. Eingeladen zu diesem etwas anderen, sehr persönlichen Blick auf den Schauspieler und Fernsehstar sind alle Münchsteinacher sowie alle Fans von Günter Strack um 19.30 Uhr in die Kulturscheune.

Sitzgruppe und Infotafeln

Am Pfingstsonntag (9. Juni) ist es dann um 17 Uhr so weit: Der 1. Bürgermeister, Jürgen Riedel, wird am Günter-Strack-Platz die neue Sitzgruppe für die Bevölkerung freigeben und zwei Infotafeln über den Schauspieler enthüllen. Der Höhepunkt und Abschluss des Programms ist in der Münsterkirche St. Nikolaus "Poesie und Klassik", die Abendveranstaltung. Unter diesem Motto hatte Günter Strack im Jahre 1997, zusammen mit dem Bläserensemble Paul Schemm, ein Benefizkonzert mit Lesung veranstaltet. Um 19 Uhr am Pfingstsonntag spielt nun das Bläserensemble in großer Besetzung Stracks Lieblingsstücke. Sein Schauspielkollege Wilfried Klaus (SOKO München) liest aus Günter Stracks Buch "Ein Stück vom Glück".

Zu allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Häppchen und Getränke werden vom Kulturarbeitskreis der Gemeinde angeboten. Darüber hinaus wurde ein Wein aus Günter Stracks Weinberg in Alzenau-Wasserlos speziell für dieses Wochenende aufgelegt. Alle Erlöse aus Spenden und Gewinne aus Verkäufen kommen krebs- und chronisch kranken Kindern der Kinderklinik Erlangen zugute.

nb