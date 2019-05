Gerätehaus und Jugendfest: Jubel bei Neustädter Feuerwehr

NEUSTADT/AISCH - Allen Grund zur Freude hatte die Feuerwehr der Kreisstadt am Wochenende: Sie konnte das 50-jährige Bestehen ihrer Jugendfeuerwehr – der ersten im Landkreis und einer der ersten in Bayern – feiern und muss nicht weiter um ihr neues Gerätehaus zwischen Bahnhof- und Umgehungsstraße bangen.

Mit Freue und Stolz konnte Ehrenkommandant Gerhard Dollinger am Festwochenende beobachten, was sich aus der von ihm vor 50 Jahren in Neustadt gegründeten Jugendfeuerwehr entwickelt hat. Foto: Johann Schmidt



Zum Auftakt des Festwochenendes wurde "aus allen Rohren geschossen" und mit 50 Fontänen aus den Strahlrohren rund um den Bleichweiher eine imposante Demonstration der jungen Einsatzkräfte als Höhepunkt des Festkommers inszeniert. In dem betonten Landrat Helmut Weiß, Erster Bürgermeister Klaus Meier, Kreisbrandrat Alfred Tilz und Kommandant Michael Schöner sowie Schirmherr Stefan Beyer die Bedeutung der Nachwuchsförderung für den Fortbestand einer schlagkräftigen Feuerwehr.

Dafür in Neustadt einen wertvollen Grundstock geschaffen zu haben, gebührte Ehrenkreisbrandrat Gerhard Dollinger und den Jugendlichen der ersten Stunde besondere Anerkennung. Von denen zeigten Roland Flauger und Roland Zeilinger bei der "Neustädter Wassermusik" der rauschenden Fontänen auch nach 50 Jahren den Feuereifer, den das "Hobby retten und helfen" entfachen kann.

Geblieben ist das Ziel des damaligen Kommandanten Gerhard Dollinger, die Jugend an deren Aufgaben heranzuführen und damit Nachwuchs für die Feuerwehr zu gewinnen. Mit sieben Jugendlichen hat seine Erfolgsgeschichte begonnen, die im ganzen Land fortgeschrieben werden sollte und Dollinger auf diese zum Jubiläum 17 aktive Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr stolz machen sollte. In den Grußworten wurde die Vorbildrolle der Jugend in einem unschätzbaren Ehrenamt zum Ausdruck gebracht, das für die Allgemeinheit, wie auch für den Feuerwehrnachwuchs selbst ein großer Gewinn sei.

Zum Jubiläum gratulierten mit kräftigem Trommelwirbel das Schlagzeugensemble der Kreismusikschule, die mitwirkenden Feuerwehren der Kommunalen Allianz "NeuStadt und Land" sowie Jutta und Jürgen Bauereiß, die ebenso wie Landrat Weiß und Bürgermeister Klaus Meier die engagierte Jugendarbeit der Feuerwehr Neustadt in "klingender Münze" würdigten.

Diebacher Jugend siegte

Das Resultat dieser Arbeit Neustadt und seinen Ortsteilen sowie bei den Wehren im Landkreis sollte bei einer "Feuerwehr-Challenge" eindrucksvoll demonstriert und damit ein weiterer Höhepunkt des Festwochenendes markiert werden. Zehn Teams mit je vier Feuerwehranwärtern im Alter von 12 bis 17 Jahren sowie eines des THW Neustadt stellten sich in einem Parcours fünf Aufgaben, die für das Punktekonto schnell und präzise zu bewältigen waren. Vom Bolzenschlagen und Leinenbeutel-Zielwurf über das Zielspritzen mit der Kübelspritze oder dem Kuppeln einer Saugleitung bis zum Sandsackziehen am "THW-Turm" meisterte die Feuerwehrjugend aus dem Neustädter Ortsteil Diebach die Herausforderungen am besten und konnte sich über den Sieg des Wettbewerbes freuen, bei dem allen Teams die Bewunderung der fachkundigen Juroren und Beobachter für ihre Einsatzleistung und auch -leidenschaft galt.

Im Finale hatte sich die Diebacher Jugendgruppe gegen jene aus Langenfeld durchsetzen und das Team Neustadt2 um Platz drei gegen das aus Obernzenn durchsetzen können. Neustadt1 folgte auf Rang fünf vor der Feuerwehrjugend aus Uehlfeld, dem THW Neustadt, Neustadt4 mit Unterstützung eines Mädchens von der Feuerwehr Hagenbüchach, Neustadt3 und den Jugendfeuerwehren aus Hagenbüchach und Dietersheim.

Mit dem Vorsitzenden der Feuerwehr Neustadt und Jugendwart Andreas Meyer nahmen Schirmherr Stefan Beyer und Erster Bürgermeister Klaus Meier die Siegerehrung vor. Dabei wurde der enorme Ehrgeiz und zugleich faire Umgang miteinander gewürdigt, mit dem sich die Jugendlichen mächtig ins Zeug gelegt hatten. Dass dabei auch der Spaß nicht zu kurz gekommen war, zeigte sich bei der Frage, wann diese Veranstaltung wiederholt wird. Neben der Challenge bereitete das Fußball-Dart fiel Freude auch bei den Kleinsten und stieß das Besteigen der Drehleiter auf großes Interesse bei den Jugendlichen. Die organisatorische und logistische Betreuung hatten Mitglieder der Feuerwehr Neustadt übernommen.

Überzeugendes Votum der Wähler

Mit einem Festgottesdienst endete die Jubiläumsfeier und das Festwochenende mit der Riesenfreude über den Erfolg des Ratsbegehrens für den Bau des Feuerwehrgerätehauses an der westlichen Stadteinfahrt im Zwickel von Umgehungs- und Bahnhofstraße. 69,11 Prozent der Wähler, die neben der Europawahl auch die Stimme zu diesem Standort abgegeben hatten, beendeten eine lange und an den Nerven der Feuerwehrkräfte zehrenden Hängepartie. Entsprechend groß war die Erleichterung bei der Einsatzleitung an einem Wochenenden, an dem damit zwei Kapitel der Neustädter Feuerwehrgeschichte geschrieben wurden, ebenso wie bei Bürgermeister Klaus Meier sowie bei den Stadtratsfraktionen von SPD, CSU und Freien Wählern.

Man sei nach der langen Zeit der Ungewissheit nun sehr erleichtert, erklärte der Erste Bürgermeister, erfreut über das doch sehr klare Ergebnis, gleichwohl "ohne jegliche Triumphgefühle". Die Gegenseite habe sicher keinen Eigennutz verfolgt, sondern sich "nach bestem Wissen und Gewissen" für den Erhalt des umstrittenen Grundstückes an der Bahnhofstraße eingesetzt. Allerdings habe es nun mal bei der Topographie Neustadts keine Alternative für diesen Standort gegeben, auch die Bürgerinitiative ja keinen realisierbaren Plan B gehabt.

Das ist Demokratie, erklärte Meier zum Meinungsstreit über das Gelände, auf dem das neue Gerätehaus entstehen soll. Diesen nun mit der Wahl zwischen den beiden Standpunkten zu entscheiden, sei für Neustadt auch durchaus einmal eine gute Erfahrung gewesen.

Da man bisher voll auf der Bremse gestanden habe, müsse man nun mit der Planung und diversen Untersuchungen wieder voll durchstarten. Deshalb könne man auch noch keine seriöse Aussage dazu machen, wann mit dem dringend nötigen Neubau des Feuerwehrgertehauses begonnen werden könne, so Bürgermeister Klaus Meier zu einem weit offenen Zeitfenster.

