Kundgebung gegen die Kürzungen der AOK Bei einer Kundgebung schlossen sich in Neustadt Sozialverbände, Betroffene und Angehörige mit unterstützenden Bürgern zusammen, um ein drohendes Aus von ambulant betreuten Wohngemeinschaften von dementen oder schwerkranken Senioren bewusst zu machen. Als Verursacher einer dramatischen Entwicklung wurde die AOK aufgefordert, die Streichung von Pflegedienstleistungen zurückzunehmen und "von der Kürzungs- wieder zur Gesundheitskasse" zurückzukehren. Ein Gespräch mit den Demonstranten lehnte die Kasse wegen eines laufenden juristischen Verfahrens ab, verteidigte schriftlich ihre Haltung, mit der sie massiv unter Beschuss geraten ist. Sie verweigere alten und kranken Menschen einen Lebensabend in Würde, lautet der Vorwurf, verbunden mit dem Appell zur Vermittlung an die Politik.

Großes Sommerfest des TSV 1861/08 Mit knapp 900 Mitgliedern ist der TSV 1861/08 der größte Sportverein in Neustadt. Seine Vielfalt demonstrierte er vor begeistertem Publikum beim großen Sommerfest im Stadion "An der weißen Marter". Mit kurzen Darbietungen warben verschiedene Abteilungen für sich und der Verein für eine vitale Sportgemeinschaft für alle Generationen.

Volles Haus: Neustadt feiert "Lange Kultur- und Einkaufsnacht" Auch die siebte „Lange Kultur- und Einkaufsnacht“ wurde zu einem Besuchermagneten. Tausende Gäste aus der Region genossen in der Kreisstadt die swingende und leuchtende Sommernacht bei Musik und Tanzdarbietungen, Oldtimer- und Feuershow, ließen sich kulinarisch verwöhnen und beim Einlauf in besonderer Atmosphäre fachkundig beraten. So konnte sich die „1a Einkaufsstadt“ und eine der ersten „gastlichen Städte Bayerns“ einmal mehr von ihrer attraktivsten Seite zeigen.