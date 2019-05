Grundschüler legten mit Gartenbauverein Blühwiesen an

NEUSTADT/AISCH - Nach dem Motto „handeln statt reden“ legte der Obst- und Gartenbauverein Neustadt mit Grundschulklassen Blühwiesen an. Dabei wurden den Kindern Naturkreisläufe vermittelt, die sie weiter beobachten können, und mit dem Beitrag zum Artenschutz auch der Nebeneffekt erzielt, auf ganz besondere Weise eine „Baulücke zu schließen“.

Die Klasse 2a der "Comenius-Grundschule“ konnte sich stolz vor dem Grundstück präsentieren, auf dem sie mit anderen Klassen in Regie des Neustädter Gartenbauvereins als aktiver Beitrag zum Artenschutz Blühwiesen einsäte. Foto: Harald Munzinger



Es sei "mehr nötig, als nur Worte und Sprüche klopfen", um dem drohenden Artensterben zu begegnen, erklärte der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, Thomas Hoffmann, das notwendige Gesetz des Handelns. Die Grundlage zur Aktion mit je vier Klassen der beiden Neustädter Grundschulen hatte die ehemalige Kreisbäuerin und stellvertretende Kreisvorsitzende der Gartenbauvereine, Christa Götz, damit geschaffen, dass sie die Besitzer unbebauter Grundstücke im Baugebiet "Hasengründlein“ dazu gewinnen konnte, sie für Blühflächen zur Verfügung zu stellen. Zudem hatte sie den Mutterboten besorgt und der Landrat als Vorsitzender der Gartenbauvereine den Samen gespendet.

Damit sollte für Hoffmann die Aktion schon ein Beispiel dafür sein, dass viele Hände ineinandergreifen müssen, um dem Artenschutz neue Impulse zu geben. Die erhielten schließlich auch die Schülerinnen und Schüler der Grundschule "Neues Schloss“ und der "Comeniusschule“, die im Lohmühlenweg die Blühwiesen anlegten. Da galt es erst einmal Steine zu sammeln, dann den Samen auszusäen und einzurechen, wobei sich die Gruppen abwechselten.

Mit Begeisterung und großem Eifer

Alle seien mit Begeisterung und großem Eifer bei der Sache gewesen, lobte Thomas Hoffmann die "Superteams“ der kleinen Gärtner, die nun in den nächsten Wochen mit Eltern oder Großeltern beobachten können, wie der Samen für den nachhaltigen - weil sich wieder selbst aussäenden - Ackerrandstreifenbewuchs aufgeht und sich ihre Felder gestalten.

Marianne Dietz, die mit der Klasse 2a der „Comenius-Grundschule“ an der Aktion teilnahm und als Umweltbeauftragte der Schule auch schon andere Aktionen mit dem Gartenbauverein koordinierte – wie im Vorjahr dem Bau von Insektenhotels – begrüßte den praktischen "Biologieunterricht“ und freute sich mit welcher Freude die Schüler bei der Sache sind; auch wenn es um die Pflege des Schulwaldes geht.

Blühwiesen innerorts empfohlen

Blühwiesen auf solchen Flächen in Wohngebieten anzulegen, hielt Thomas Hoffmann für wesentlich besser, als an Straßenrändern, wo die Insekten schließlich an den Windschutzscheiben endeten. So würde er sich auch freuen, wenn weitere Besitzer nicht genutzte Grundstücke zur Verfügung stellten und sich Spender für den Samen fänden, „denn ohne Geld geht nun mal nichts“. Wenn alle zusammenwirken, könne man etwas bewirken, überzeugten sich auch Bürgermeister Klaus Meier und Ehrenkreisbäuerin Christa Götz vor Ort vom Erfolg der Aktion, die ehrenamtliche Kräfte des Gartenbauvereins begleiteten.

Die Politik könne nur beschließen, dies mit Leben zu erfülle, sei Sache von allen, machte Hoffmann deutlich, und zog den Schluss aus der aktuellen Debatte um den Artenschutz: „Wenn alle miteinander reden, geht was“. Auch im kleinen örtlichen Bereich, wo nun gespannt beobachtet wird, wie der Samen des Miteinander aufgeht!

Harald J. Munzinger