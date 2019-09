Hater mit Pfefferspray attackiert: Drachenlord verurteilt

Rainer Winkler erhielt Bewährungsstrafe von sieben Monaten - vor 43 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Weil der umstrittene YouTuber Rainer Winkler alias "Drachenlord" einem Hater im Mai 2018 eine Ladung Pfefferspray verpasst hatte, musste er sich vor dem Amtgericht Neustadt verantworten. Am Montag wurde er zu sieben Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

Schon seit Jahren macht der umstrittene YouTuber Rainer Winkler aus dem kleinen Dorf Altschauerberg als "Drachenlord" von sich Reden. Immer wieder wurde er von Hatern im Netz beschimpft, setzte sich daraufhin in den Kommentaren zur Wehr. Im Sommer vergangenen Jahres eskalierte die Situation. Als 600 bis 800 junge "Anti-Fans" durch das normalerweise beschauliche Örtchen pilgerten - und teilweise versuchten, Eier und Steine gegen Winklers Haus zu werfen, habe er sich "provozieren lassen", so Winkler. Er schleuderte einen Stein in Richtung eines BMW, in dem Hater saßen. Sie verspotteten ihn aus dem offenen Fenster. Im Mai hatte er einem "Anti-Fan" bereits eine Ladung Pfefferspray verpasst.

Wegen dieser Vorfälle muss sich der YouTuber seit einigen Monaten vor dem Amtsgericht Neustadt an der Aisch verantworten: Ihm wurden Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. Dass er den Stein warf, gab Winkler vor Gericht bereits zu. Doch da ein Video belegt, dass der Stein den BMW nicht direkt traf, wurde dieser Vorwurf bereits eingestellt. Auch den die Pfefferspray-Attacke räumte der 29-Jährige vor Gericht ein, an diesem Montag wurde er deshalb zu sieben Monaten Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt.

Dazu kommen 50 Stunden Arbeitsauflage, außerdem werde er zukünftig von einem Bewährungshelfer betreut.

